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紅磡新盤｜曼翹加價2%盡推最後67伙 折實435萬起
15 小時前
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紅磡新盤｜曼翹加價2%盡推最後67伙 折實435萬起
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曼翹盡推餘下67伙，截至今日下午6時正，累收逾3,300個認購登記。

桂洪集團紅磡單幢新盤曼翹深受市場青睞，董事凌俊偉表示，截至今日下午6時正，項目累收逾3,300個認購登記。項目今日加推第3號價單，盡推餘下67伙，維持最高18%折扣，折實售價由435.6萬元起，折實平均呎價24,819元，較上張價單的22,433元，加價約10.6%。若對比首張價單的19,648元，則大幅提價26.3%。由於新價單涵蓋特色單位及中高層至高層單位，故撇除景觀、樓層及特色單位等因素，較上一張價單輕微加價約2%。

料全數130伙本周內發售

新加推的67伙包括32伙開放式、31伙一房及4伙特色單位，實用面積由186至334方呎。單位折實售價由435.6萬至908.2萬元，折實呎價介乎22,860元至28,016元，料全數130伙於本周內發售。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，最低售價為15樓C單位，實用面積186方呎，屬開放式戶型，折實價435.6萬元，折實呎價23,419元。最低呎價為19樓F單位，實用面積192方呎，屬開放式戶型，折實呎價22,860元，折實售價438.9萬元，

曼翹提供130伙，全數均為開放式及一房單位，當中標準單位實用面積由約186至250方呎，示範單位設於佐敦彌敦道238號1樓展覽廳。項目預計關鍵日期為明年6月底，樓花期不足11個月。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/紅磡新盤｜曼翹加價2盡推最後67伙-折實435萬起-284585
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