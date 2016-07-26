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紅磡新盤｜曼翹首輪售出128伙 僅餘2伙特色戶
1 小時前
紅磡新盤｜曼翹首輪售出128伙 僅餘2伙特色戶
市區上車新盤受市場追捧，桂洪集團紅磡曼翹昨日(18日)首輪發售全盤130伙，即日售出128伙，佔全盤單位逾98%，僅餘2伙特色戶待售。
發展商：七成買家為自用
桂洪集團董事凌俊偉表示，曼翹首輪推售中，有近七成買家作為自用，其餘則為投資者，看好該區受惠即將落成的全新鐵路所帶動的多項新發展，打算用作長線收租之用。
曼翹昨日發售的130伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價由331.8萬至908.2萬元，折實實用呎價介乎17,281元至28,016元。市場消息指，項目首輪截收逾8,000票，超額認購約60倍。
早前有消息指多間大型銀行拒接受曼翹的樓花按揭申請，意味買家除可選建築期付款外，若選用即供付款或要「一次過」支付全數樓價。桂洪回應指，一直與銀行緊密聯絡協調按揭及財務安排，大部分銀行均願意為項目提供現樓按揭(即建期按揭)，而買方於簽署正式買賣合約後，可向發展商提出轉換付款辦法，建議買家選擇付款辦法前清楚了解財務狀況及按揭安排，揀選合適付款辦法。不過從項目收票反應及銷情顯示，買家似乎未有受有關因素影響。
曼翹提供130伙，全數均為開放式及一房單位，當中標準單位實用面積由約186至250方呎，預計關鍵日期為明年6月底。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/紅磡新盤｜曼翹首輪售出128伙-僅餘2伙特色戶-285421