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維港1號首輪超購18倍
3 小時前
維港1號首輪超購18倍
明│日│開│賣
樓市氣氛持續火熱，發展商推盤步伐加快。中國海外(688)啟德維港1號由上周四至今推出3張價單合共432伙，並將於明日首輪銷售400伙。項目昨日截止認購登記，市場消息指累收逾7,500票，超額近18倍。
維港1號明日首輪銷售的400伙折實售價由656.3萬元起。項目位於九龍灣的示範單位，於昨日七一公眾假期仍吸引不少市民排隊等候參觀。
貴為啟德跑道區首個住宅新盤，發展商上周四公布首張價單以低價出擊吸客，扣除最高13.5%優惠，折實平均呎價22,977元，較同區近期一手及二手分別低逾13%及5%。不過項目隨後加價幅度進取，先於周一加推106伙，折實均呎24,302元，較首張高近6%，發展商稱撇除景觀、樓層等因素，部分單位實際加幅約2%至3%。周二再加推3號價單，涉114伙，折實均呎25,988元，較首張價單加價達13%，惟撇除景觀、樓層等因素，與2號價單相比屬原價加推。
港島南岸揚海部署月內推 主打兩房及三房
本月新盤連環應市，其中由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海有機會月內推售，由兩座住宅大樓組成，涉600伙，提供一房至四房戶型，單位實用面積由320至1,901方呎，標準單位佔571伙，另提供29伙特色單位。當中主打兩房及三房單位，分別涉271伙及198伙。揚海正待批預售樓花同意書，展銷廳及示範單位亦接近完成，定價會參考同區鐵路上蓋物業，預計關鍵日期2023年8月31日。
屯門亦有「上車」盤提供，建灝地產上嵐提供112伙，全屬一房標準單位，計劃月內開賣。項目已獲批預售樓花同意書，單位實用面積由265至290方呎，售樓說明書、位於荃灣的展銷廳及示範單位正在籌備中，定價會參考同區一房新盤價格，樓花期約12個月。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/維港1號首輪超購18倍-274175