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荃灣二手｜愉景新城本月開齋！半新屋苑呎價逾2萬
44 分前
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荃灣二手｜愉景新城本月開齋！半新屋苑呎價逾2萬
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愉景新城目前有約48個二手盤源提供，叫價由730萬元起。(資料圖片)

市場購買力強勁，荃灣區屋苑交投造好，當中愉景新城錄得本月首宗二手成交個案。利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生表示，單位為11座中層C室，實用面積約493方呎，屬兩房間隔，外望享樓景，獲外區投資客以788萬元承接，折合實用面積呎價約15,984元。

據悉，原業主於2012年8月以約360萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約428萬元，物業期內升值約1.2倍。陳敏生補充，屋苑目前有約48個二手盤源提供，叫價由730萬元起。

柏傲灣一房4年升值38%

至於荃灣西半新屋苑受追捧，世紀21集團發展商項目部(二部)營業董事林國輝稱，柏傲灣2A座中層E室，實用面積約348方呎，一房間隔，以760萬元易手，實用面積呎價約21,839元。據了解，原業主於2017年1月以549萬元購入單位，持貨4年至今轉售，帳面賺211萬元或約38%。

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柏傲灣一房以760萬元易手。(資料圖片)

海之戀．愛炫美兩房1093萬易主

利嘉閣地產荃灣助理分區董事鍾景安透露，海之戀．愛炫美3B座中層C室，實用面積約534方呎，採兩房間隔，外望內園及海景，以1,093萬元沽出，折合實用面積呎價約20,468元。據悉，原業主於2017年8月以約897.5萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約195.5萬元或22%。鍾景安指，屋苑現時約有2個同座A室單位放售，叫價由1,150萬元起。

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海之戀．愛炫美兩房折合實用面積呎價約20,468元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/荃灣二手｜愉景新城本月開齋！半新屋苑呎價逾2萬-279409
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