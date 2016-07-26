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藍籌放榜｜中生製藥半年賺百億 科興疫苗帶動
1 小時前
藍籌放榜｜中生製藥半年賺百億 科興疫苗帶動
早前已發盈利預喜的中國生物製藥(1177)，截至今年6月底上半年純利84.8億元(人民幣，下同)(約103.6億港元)，按年飆升5.8倍，單計第二季賺65.6億元，按季亦漲2.4倍。中期營業額升13.5%，至143.5億元，毛利增17.7%，至116億元。派第二度股息每股2港仙，連同首季派息2港仙，上半年共派4港仙。
期內新產品銷售額63億元，揚43%。抗腫瘤用藥收入增25.1%，至50.2億元，分別佔比43.9%及35%。
該股持有15.03%股權，主要從事人用疫苗研發、生產和銷售的北京科興中維生物技術表現突出，其開發的新冠疫苗克爾來福已在超過50個國家獲批緊急使用或附條件上市，並進入世界衛生組織緊急使用清單，今年4月克爾來福第三期原液車間在國內建成並投產，年產能超過20億劑；並與內地以外近20個國家簽約近9億劑疫苗的合作協議。克爾來福目前已在全球完成超過10億劑接種。科興中維的投資的帳面值約97.2億元，佔該集團總資產約17.3%，並帶聯營公司及合營公司整體期內帶來合計約75.8億元盈利貢獻，扣除相關稅項約6.7億元後，實質盈利貢獻共69億元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/藍籌放榜｜中生製藥半年賺百億-科興疫苗帶動-282699