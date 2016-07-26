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議息結果｜中原按揭王美鳳：料港低息環境持續
10 小時前
議息結果｜中原按揭王美鳳：料港低息環境持續
美國聯儲局公布議息結果維持利率不變，聯邦基金利率自去年3月起十一度保持在0厘至0.25厘，當局並維持每月共1,200億美元買債規模。中原按揭董事總經理王美鳳表示，聯儲局維持接近零息超低水平及寬鬆貨幣政策，提及經濟進展將繼續邁向未來縮表方向，但實際啟動縮表時間需取決於數據包括就業及通脹數字。雖然美國部分行業已有改善，但失業率較新冠肺炎疫情前仍有相當距離，最新美國失業率亦掉頭回升至5.9%，加上變種病毒令疫情添不明朗因素，美國著眼點仍在確保經濟復甦進程，不急於收緊現時高度寬鬆之貨幣政策，待整體經濟進一步有更大進展才開始討論縮表時間，料美國不會早於明年啟動削減QE，並會以相當緩慢步伐進行縮表。
王美鳳指，美國縮表對港元拆息不一定有即時影響，視乎本港資金流向及變速；本港息率大致受美息走勢、資金水平及流向、港元需求所影響；預期今年美國不會正式啟動縮表，明年即使開始放慢買債步伐但不會加息，在這預期下今明兩年本港低息環境延續。
她續指，本港銀行體系結餘超過4,500億元歷史新高水平已約十個月，與樓按相關的1個月拆息近月介乎約0.07厘至0.09厘超低水平，7月份1個月拆息更曾低至0.073厘，創11年新低，更低於美元拆息，令月內市場實際按息低至1.37厘十年來低水平。短期內港元拆息在不受短期性因素影響下仍會徘徊0.1厘或以下附近水平，預期年內按息仍主要處於1.5厘以下低水平。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/議息結果｜中原按揭王美鳳：料港低息環境持續-277984