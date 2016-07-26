Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
議息結果｜中原按揭王美鳳：料港低息環境持續
10 小時前
#Hashtags
樓市樓價按揭美國聯儲局議息結果中原按揭王美鳳美元香港低息環境1個月拆息
議息結果｜中原按揭王美鳳：料港低息環境持續
news-images
王美鳳預期年內按息仍主要處於1.5厘以下低水平。

美國聯儲局公布議息結果維持利率不變，聯邦基金利率自去年3月起十一度保持在0厘至0.25厘，當局並維持每月共1,200億美元買債規模。中原按揭董事總經理王美鳳表示，聯儲局維持接近零息超低水平及寬鬆貨幣政策，提及經濟進展將繼續邁向未來縮表方向，但實際啟動縮表時間需取決於數據包括就業及通脹數字。雖然美國部分行業已有改善，但失業率較新冠肺炎疫情前仍有相當距離，最新美國失業率亦掉頭回升至5.9%，加上變種病毒令疫情添不明朗因素，美國著眼點仍在確保經濟復甦進程，不急於收緊現時高度寬鬆之貨幣政策，待整體經濟進一步有更大進展才開始討論縮表時間，料美國不會早於明年啟動削減QE，並會以相當緩慢步伐進行縮表。

王美鳳指，美國縮表對港元拆息不一定有即時影響，視乎本港資金流向及變速；本港息率大致受美息走勢、資金水平及流向、港元需求所影響；預期今年美國不會正式啟動縮表，明年即使開始放慢買債步伐但不會加息，在這預期下今明兩年本港低息環境延續。

她續指，本港銀行體系結餘超過4,500億元歷史新高水平已約十個月，與樓按相關的1個月拆息近月介乎約0.07厘至0.09厘超低水平，7月份1個月拆息更曾低至0.073厘，創11年新低，更低於美元拆息，令月內市場實際按息低至1.37厘十年來低水平。短期內港元拆息在不受短期性因素影響下仍會徘徊0.1厘或以下附近水平，預期年內按息仍主要處於1.5厘以下低水平。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/議息結果｜中原按揭王美鳳：料港低息環境持續-277984
#Hashtags
樓市樓價按揭美國聯儲局議息結果中原按揭王美鳳美元香港低息環境1個月拆息
Am730

新盤消息｜屯門畔海推3間洋房下周一起招標

新盤消息｜青衣薈藍獲批預售 外到內打造智能大廈

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新盤消息｜屯門畔海推3間洋房下周一起招標
Am730
Am730
新盤消息｜青衣薈藍獲批預售 外到內打造智能大廈
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多