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豪宅新盤｜嘉里九龍塘緹山推2伙特色戶招標
36 分前
豪宅新盤｜嘉里九龍塘緹山推2伙特色戶招標
嘉里建設(683)九龍塘半山豪宅項目緹山今日公布最新銷售安排，嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，推出第2座2伙地下連花園單位招標發售。當中A室連車位指引價為7,488萬元，呎價43,434元；而B室指引價為7,188萬元，呎價43,406元。據銷售安排顯示，兩個單位招標日期由今年11月1日至12月31日。
提供長成交付款計劃
至於項目特別為上述兩單位，提供「738靈活置業計劃」的長成交付款，成交期可達738天，如已付20%樓價，買家可以先入住後成交。如果提早成交，最高可獲7%的現金回贈。
另外，上述兩單位的招標指引價已包括約120萬元的特色傢俱及一個住宅車位，而B室買家若毋須發展商提供的傢俱，則可獲120萬元現金回贈。若即B室扣除最高7%提易成交及毋須傢俱兩項現金回贈後，指引價約6,564.84萬元，呎價39,643元。
湯耀宗指，緹山至今已售近六成單位，當中包括10個分層大宅、一個頂層特色大宅、11座洋房及4幢別墅，成交金額逾45億元。
龍駒道3號最快下月推出
嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪稱，龍駒道3號最快兩周內公布最新部署，涉64伙，其中3伙洋房面積約1萬方呎。至於合作項目黃竹坑港島南岸揚海至今累售456伙，套現約109億元，平均呎價約3.6萬元，餘下單位料最快於今年底推售。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/豪宅新盤｜嘉里九龍塘緹山推2伙特色戶招標-290665