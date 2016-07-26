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豪宅登場｜畢架．金峰提供66伙 面積由1018方呎起
1 小時前
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樓市樓價一手新盤畢架．金峰豪宅沙田方文昌陳富強
豪宅登場｜畢架．金峰提供66伙 面積由1018方呎起
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畢架．金峰最快下月以現樓形式招標發售。(林俊源攝)

樓市氣氛暢旺，發展商積極推出豪宅新盤。遠東發展(035)位於沙田大埔道豪宅正式命名為畢架．金峰(MOUNT ARCADIA)，合共提供66伙。

遠東發展地產總裁方文昌表示，預計本月底上載項目售樓說明書，最快下月以現樓形式招標發售，定價會參考九肚山項目，現時該區成交呎價約2.5萬至近3萬元，將設現樓示範單位，預計關鍵日期為今年9月30日。

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方文昌表示，預計本月底上載項目售樓說明書，定價會參考九肚山項目。(林俊源攝)

住宅單位與車位比例逾1比1

遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，畢架．金峰屬中低密度住宅發展項目，涉62伙分層單位及4幢洋房，其中分層單位全屬三房間隔，戶型由三房套至三房三套，實用面積由1,018至1,548方呎，每戶設私人升降機大堂(除地下樓層)；洋房實用面積由2,800至3,400方呎。至於項目提供68個車位，住宅單位與車位比例逾1比1。

至於項目名稱由來，陳富強指，靈感源於九龍畢架山及沙田金山，而英文名則意指山林中的世外桃源，呼應美麗景色。

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陳富強稱，畢架．金峰涉62伙分層單位及4幢洋房。(林俊源攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/豪宅登場｜畢架．金峰提供66伙-面積由1018方呎起-273092
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