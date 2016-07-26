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豪宅銷情｜緹山單月售出5伙！別墅近3.6億成交
25 分前
豪宅銷情｜緹山單月售出5伙！別墅近3.6億成交
嘉里建設(683)筆架山豪宅項目緹山昨日及今日合共錄得4宗成交，連同上月以創項目別墅成交價新高沽出的別墅6號，一個月內銷售額超過10億元。緹山繼昨日成功招標出售17號洋房及2座3樓A室後，今日再錄兩宗成交分別為別墅5號及1座5樓B室連一個車位。
別墅5號實用面積為5,170方呎，屬四套房另加工作間設計，花園及天台面積分別為1,831方呎及996方呎，並附設私人停車庫，以近3.6億元成交，平均實用呎價約69,590元；而1座5樓B實用面積為1,699方呎，屬三套房設計，連一個車位以8,495萬元售出，平均實用呎價約50,000元。
項目由上月25日至今，一個月內成功招標出售共5伙，單位包括別墅6號、17 號洋房、2座3樓A室、別墅5號以及1座5樓B室，銷售額約近10.7億元。
緹山提供45伙，包括5座別墅、14間獨立洋房及26間分層大宅。5座別墅實用面積由5,128方呎起，間隔由四套房至五套房，14間洋房實用面積則介乎2,846至2,876方呎，間隔為四房三套房設計，每戶均設有升降機及私人停車庫。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/豪宅銷情｜緹山單月售出5伙！別墅近3-6億成交-273107