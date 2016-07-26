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車位成交｜將軍澳交投旺 買入10個月轉手速賺幾多？
2 小時前
車位成交｜將軍澳交投旺 買入10個月轉手速賺幾多？
將軍澳區車位交投活躍，當中新都城連錄兩宗成交。利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，新都城2期B2層雙號車位，原開價145萬元，經議價後減價4萬元或近3%，以141萬元沽出。據悉，原業主於2021年1月以約130萬元購入車位，持貨至今約10個月，現轉手帳面獲利約11萬元，期內升值約8.5%。
新買家為資深投資客，非常看好屋苑車位的投資價值，當知悉屋苑有一個單邊靚車位，考慮一天後，便約代理出票議價，並成功購入車位，將會把車位租出，料可享租金回報約2.8厘。
年輕買家即晚斥141萬購單號車位
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇指，新都城3期都會豪庭B層單號車位。原開價143萬元，經議價後減價2萬元或約1.4%，以141萬元成交。
據悉，原業主於2016年8月以約70萬元購入車位，持貨至今約5年，現轉手帳面賺約71萬元或1倍。
新買家為年輕人，當晚上得悉有一個單邊靚車位後，便即晚約代理出票議價，成功購入車位自用及作投資。區內其他公營房屋車位租金約3,500元至3,800元。蔡庭勇補充，新都城的車位沒有業權限制，車位比例為5.2 比1，供不應求。至於屋苑現有約15個車位放售，叫價由145萬元起。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/車位成交｜將軍澳交投旺-買入10個月轉手速賺幾多？-291930