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車位成交｜看好將藍跨灣橋前景！康城車位獲投資客入手
55 分前
車位成交｜看好將藍跨灣橋前景！康城車位獲投資客入手
將軍澳區近期有新盤開賣，加上區內基建逐漸完善，吸引投資者目光，當中日出康城錄得車位成交。
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇稱，日出康城首都L1層雙號車位，原開價245萬元，經議價後減價20萬元或約8%，以225萬元沽出。
據悉，原業主於2010年3月以約48萬元購入車位，持貨至今約11年，現轉手帳面獲利約177萬元，期內升值約3.7倍。
蔡庭勇補充，屋苑車位比例為6.4比1，新買家為外區投資客人，由於看好車位的投資價值，又知悉日出康城的車位供不應求，加上將藍跨灣橋預料快將通車，當買家得悉屋苑L1層有靚車位放售後，便隨即出票議價，最終獲業主減價放售，而買家料待大橋通車後，才獲利沽出。
蔡庭勇補充，屋苑現時約有15個車位放售，叫價由220萬元起。
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