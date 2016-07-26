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車位成交｜1年前買將軍澳車位 依家獲利套現去買樓！
2 小時前
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車位將軍澳套現買樓坑口海悅豪園減價升值
車位成交｜1年前買將軍澳車位 依家獲利套現去買樓！
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海悅豪園現有約5個車位放售，叫價由168萬元起。(陳奕釗攝)

市場上有不少投資選擇，當中有部分選擇投資車位。最新有買入將軍澳車位的業主決定獲利套現，再作置業打算。

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳坑口海悅豪園B層雙號車位，原開價168萬元，經議價後減價6.2萬元或約3.7%，以161.8萬元沽出。

蔡庭勇補充，海悅豪園車位比例為3.3比1，業主見近期車位升值，計劃套現後再作置業打算。車位放盤一周即有買家，經議價後極速購入。據悉，原業主於2020年11月以約146萬元購入車位，持貨至今約1年，現轉手帳面獲利約15.8萬元，升值約11%。

至於上述為屋苑本月首宗車位成交個案，現有約5個車位放售，叫價由168萬元起。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/車位成交｜1年前買將軍澳車位-依家獲利套現去買樓！-292318
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