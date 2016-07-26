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重推應市｜屯門帝灣居標售分層戶 利嘉閣送入伙傢俬優惠
2 小時前
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樓市樓價一手新盤帝灣居屯門華業集團利嘉閣地產優惠入伙傢俬套餐招標周統育
重推應市｜屯門帝灣居標售分層戶 利嘉閣送入伙傢俬優惠
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帝灣居已屆現樓，由1座住宅大樓及5座洋房組成，提供合共27伙。(資料圖片)

新界西近期有新盤銷情熾烈，有發展商趁勢重推項目應市。去年中開價的華業集團旗下屯門帝灣居，最新宣布委託利嘉閣地產進行獨家代理，並推出優惠及更改發售方式吸客。

利嘉閣送「入伙傢俬套餐」優惠

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，隨着社會大眾對生活品味的不斷提升，住戶對家居風格及選購傢俬亦變得越發講究，故利嘉閣是次特意安排為帝灣居買家送出「入伙傢俬套餐」優惠，由即日起首3名經利嘉閣地產成功購入帝灣居分層單位的買家，可獲贈「入伙傢俬套餐」優惠總值高達101.4萬元。當中購買三房單位的買家可獲贈「入伙傢俬套餐」優惠價值33.8萬元；而兩房單位的買家可獲贈「入伙傢俬套餐」優惠價值22.8萬元。

改以招標形式發售

華業(控股)經理周統育表示，帝灣居已屆現樓，由1座住宅大樓及5座洋房組成，提供合共27伙。當中分層住宅單位佔22伙，實用面積由887至1,329方呎，戶型包括兩房至三房。集團是次委託利嘉閣地產，為項目的分層單位獨家銷售代理。

帝灣居早於去年6月推出價單，當時單位折實售價由1,152.2萬至2,511.5萬元，折實呎價介乎12,888元至18,898元。不過銷情未如理想，曾錄得一伙887方呎單位，以1,208.5萬元成交，惟買家最終選擇撻訂離場，意味即日未錄成交。周統育指，項目全數分層單位將改以招標形式發售，認為讓買家提供更高靈活性，而價錢亦具彈性，單位售價會參考早前推出價單及同區豪宅項目造價。

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利嘉閣特意安排為帝灣居買家送出「入伙傢俬套餐」優惠，總值高達101.4萬元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/重推應市｜屯門帝灣居標售分層戶-利嘉閣送入伙傢俬優惠-283549
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