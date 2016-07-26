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重推應市｜屯門帝灣居標售分層戶 利嘉閣送入伙傢俬優惠
2 小時前
重推應市｜屯門帝灣居標售分層戶 利嘉閣送入伙傢俬優惠
新界西近期有新盤銷情熾烈，有發展商趁勢重推項目應市。去年中開價的華業集團旗下屯門帝灣居，最新宣布委託利嘉閣地產進行獨家代理，並推出優惠及更改發售方式吸客。
利嘉閣送「入伙傢俬套餐」優惠
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，隨着社會大眾對生活品味的不斷提升，住戶對家居風格及選購傢俬亦變得越發講究，故利嘉閣是次特意安排為帝灣居買家送出「入伙傢俬套餐」優惠，由即日起首3名經利嘉閣地產成功購入帝灣居分層單位的買家，可獲贈「入伙傢俬套餐」優惠總值高達101.4萬元。當中購買三房單位的買家可獲贈「入伙傢俬套餐」優惠價值33.8萬元；而兩房單位的買家可獲贈「入伙傢俬套餐」優惠價值22.8萬元。
改以招標形式發售
華業(控股)經理周統育表示，帝灣居已屆現樓，由1座住宅大樓及5座洋房組成，提供合共27伙。當中分層住宅單位佔22伙，實用面積由887至1,329方呎，戶型包括兩房至三房。集團是次委託利嘉閣地產，為項目的分層單位獨家銷售代理。
帝灣居早於去年6月推出價單，當時單位折實售價由1,152.2萬至2,511.5萬元，折實呎價介乎12,888元至18,898元。不過銷情未如理想，曾錄得一伙887方呎單位，以1,208.5萬元成交，惟買家最終選擇撻訂離場，意味即日未錄成交。周統育指，項目全數分層單位將改以招標形式發售，認為讓買家提供更高靈活性，而價錢亦具彈性，單位售價會參考早前推出價單及同區豪宅項目造價。
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