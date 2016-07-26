焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海昨公布首張價單，涉120伙，提供最高20%折扣優惠，折實售價由1,079.92萬元起，折實呎價由28,295元起，折實平均呎價30,880元。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，項目今日上午11時起接受認購，客源主要為南區分支客及用家，亦有投資者，視乎反應考慮短期內加推最少60伙，並有一定的加價空間，部署下周進行首輪銷售。
中原按揭及中原地產宣布，為揚海買家特設全新「揚海置業優越按揭優惠」。中原按揭董事總經理王美鳳表示，全期按息低至H加1.3厘，以今日(25日)1個月同業拆息0.066厘計，實際息率低至1.366厘，屬市場至低息按揭計劃。與此同時，此計劃之客戶亦可特賞現金回贈高達1.4%，亦兼享與按息一致高存息戶口，客戶可把日常資金存入戶口賺取高存息，抵銷按揭利息開支進一步慳息，而此計劃按揭期長達30年。
另外，揚海價單提供支付條款180天備用一按貸款計劃供買家選擇，按揭成數高達70%，全期按息低至P減2.75厘，按揭年期長達25年，客戶亦可選由中原按揭免費轉介及協助跟進有關計劃。
市場按息跌至10年來新低
王美鳳指，資金充裕推低拆息，去年下半年起銀行體系結餘明顯增加下，拆息逐步下跌，今年拆息更進一步返回貼齊甚至低於美息水平，本月1個月拆息徘徊0.07厘超低水平，並一度跌至0.06411厘的11年半低，拆息跌勢下，現時H按實際息率低至1.366厘之十年來低位，較今年首季按息約1.46厘進一步下跌，並較去年高位2.5厘，下跌逾1厘，供款人士的每月按息開支已節省達45%。她預期，本港低息環境將於今明兩年延續，有利置業人士以低息成本上會。
陳永傑：2000萬元以上物業交投價量齊升
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，據中原地產研究部數據，今年首7個月一、二手價值2,000萬元以上的私人住宅買賣合約登記錄得2,857宗，成交金額達1,252.76億元，分別較去年同期大幅上升103%及91%，可見豪宅交投持續上揚。他續稱，港島區物業一向供應罕有，今年首7個月港島區僅錄得973宗一手私人住宅成交，僅佔全港10,220宗的9.5%，加上港島區多年來缺乏大型屋苑式鐵路沿線物業，揚海享完善鐵路網絡優勢，配合區內的商業發展，令買家對區內物業需求更見殷切。