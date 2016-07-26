Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
鐵路新盤｜中原向揚海買家設按揭優惠 按息低至H+1.3厘
1 小時前
#Hashtags
樓市樓價一手新盤揚海港島南岸按揭優惠中原按揭中原地產王美鳳陳永傑
鐵路新盤｜中原向揚海買家設按揭優惠 按息低至H+1.3厘
news-images
中原按揭及中原地產向揚海買家提供「置業優越按揭優惠」。按息低至H+1.3厘。

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海昨公布首張價單，涉120伙，提供最高20%折扣優惠，折實售價由1,079.92萬元起，折實呎價由28,295元起，折實平均呎價30,880元。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，項目今日上午11時起接受認購，客源主要為南區分支客及用家，亦有投資者，視乎反應考慮短期內加推最少60伙，並有一定的加價空間，部署下周進行首輪銷售。

中原按揭及中原地產宣布，為揚海買家特設全新「揚海置業優越按揭優惠」。中原按揭董事總經理王美鳳表示，全期按息低至H加1.3厘，以今日(25日)1個月同業拆息0.066厘計，實際息率低至1.366厘，屬市場至低息按揭計劃。與此同時，此計劃之客戶亦可特賞現金回贈高達1.4%，亦兼享與按息一致高存息戶口，客戶可把日常資金存入戶口賺取高存息，抵銷按揭利息開支進一步慳息，而此計劃按揭期長達30年。

另外，揚海價單提供支付條款180天備用一按貸款計劃供買家選擇，按揭成數高達70%，全期按息低至P減2.75厘，按揭年期長達25年，客戶亦可選由中原按揭免費轉介及協助跟進有關計劃。

市場按息跌至10年來新低

王美鳳指，資金充裕推低拆息，去年下半年起銀行體系結餘明顯增加下，拆息逐步下跌，今年拆息更進一步返回貼齊甚至低於美息水平，本月1個月拆息徘徊0.07厘超低水平，並一度跌至0.06411厘的11年半低，拆息跌勢下，現時H按實際息率低至1.366厘之十年來低位，較今年首季按息約1.46厘進一步下跌，並較去年高位2.5厘，下跌逾1厘，供款人士的每月按息開支已節省達45%。她預期，本港低息環境將於今明兩年延續，有利置業人士以低息成本上會。

陳永傑：2000萬元以上物業交投價量齊升

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，據中原地產研究部數據，今年首7個月一、二手價值2,000萬元以上的私人住宅買賣合約登記錄得2,857宗，成交金額達1,252.76億元，分別較去年同期大幅上升103%及91%，可見豪宅交投持續上揚。他續稱，港島區物業一向供應罕有，今年首7個月港島區僅錄得973宗一手私人住宅成交，僅佔全港10,220宗的9.5%，加上港島區多年來缺乏大型屋苑式鐵路沿線物業，揚海享完善鐵路網絡優勢，配合區內的商業發展，令買家對區內物業需求更見殷切。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜中原向揚海買家設按揭優惠-按息低至h1-3厘-281868
#Hashtags
樓市樓價一手新盤揚海港島南岸按揭優惠中原按揭中原地產王美鳳陳永傑

租賃概況｜2萬蚊租九龍入伙盤兩房 揀面積大定樓層高？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
租賃概況｜2萬蚊租九龍入伙盤兩房 揀面積大定樓層高？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多