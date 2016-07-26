鐵路新盤｜利嘉閣向揚海買家送「五星級酒店Staycation」

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海最快本周末進行首輪銷售，利嘉閣地產為配合部署，除在黃竹坑One Island South設立面積超過3,000方呎的旗艦店外，並向買家提供尊享優惠。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，由9月1日起首10名透過利嘉閣地產購買揚海住宅單位之買家，均可獲贈價值5,000元的「五星級臨海酒店2日1夜Staycation」優惠，總值高達5萬元。他稱，港島區一向缺乏大型新盤供應，尤其優質鐵路盤，而揚海正坐落於港鐵黃竹坑站上蓋，加上坐擁南區深灣優美海景，而單位間隔多元化，設一房至四房戶型，迎合不同買家需要。
廖偉強指，本港樓價早前破頂創下歷史新高，樓市剛性需求旺盛，市場對逾千萬元單位的承接力更見強勁，據土地註冊處及利嘉閣地產研究部資料顯示，今年第二季逾千萬元整體私宅成交佔比達27.2%，數字在當時已創歷史新高，而第三季至今尚未完結，逾千萬元整體私宅成交佔比更已攀升至29.4%，連續兩季打破1996年有紀錄以來的歷史新高，足以證明市場對逾千萬元單位需求若渴。成交宗數方面，自2019年10月政府放寬按揭保險計劃樓價上限即俗稱「林鄭PLAN」後，逾千萬元私宅成交宗數卻不受影響，由2020年第一季至今，整體交投宗數趨勢穩步上揚，今年第二季買賣登記宗數更有5,560宗，較2020年第二季同期的2,784宗大幅上升近1倍，顯示逾千萬元單位成交熾熱，在低息環境加持下，市場上有大量充滿實力的買家爭相入市，造就成交宗數不斷上漲。他強調，受惠於南港島線通車，加上政府近年大力發展港島南，勢必進一步刺激該區樓市成交，正面支撐樓價。
相關新聞：揚海示位有得睇！兩房改造擁半開放式書房
相關新聞：揚海首推120伙 一房1079萬入場
相關新聞：揚海料周末首輪銷售 中原送全年港鐵都會票