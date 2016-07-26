地產
鐵路新盤｜單位最大1901方呎！港島南岸揚海上載樓書
11 小時前
鐵路新盤｜單位最大1901方呎！港島南岸揚海上載樓書
焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海最新已上載售樓說明書，嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，首張價單將於短期內公布，項目示範單位設於鰂魚涌英皇道683號嘉里中心，將設2個交樓標準及1個連裝修示範單位。
銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，揚海由兩座住宅大樓組成，分別設有24層及29層住宅樓層，標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而部分高層單位及特色單位更達約3.40至3.45米。項目第1座住宅大樓分有1A座及1B座，而第2座亦分為2A及2B座。
根據樓書資料顯示，揚海單位實用面積由320至1,901方呎，最細單位為2A座5樓E室，實用面積320方呎，一房間隔，屬開放式廚房設計。最大單位為1B座32樓A室，實用面積1,901方呎，另有313方呎平台及1,842方呎天台。
至於項目的設計特色，P&T Group 巴馬丹拿集團董事何應超透露，平台花園獨特的外牆設計進一步延展項目的航海概念，建築設計師將百米長平台隔音篷的底部天花，像沙灘的海浪設計倒置於天花之上，整個建築遠觀如揚帆出海。
揚海提供600個住宅單位，單位間隔多元化，主打兩房及三房單位，亦設有少量一房及四房單位，另設29個特色單位。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜單位最大1901方呎！港島南岸揚海上載樓書-280765