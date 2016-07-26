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鐵路新盤｜揚海加推98伙 首涉組合形式單位發售
20 分前
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鐵路新盤｜揚海加推98伙 首涉組合形式單位發售
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湯耀宗(右)表示，今批單位有輕微加價，並首度推出以組合形式發售單位。

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海最新加推第4號價單，涉98伙，維持最高20%折扣優惠，折實售價由1,070.24萬元，折實平均呎價35,291元，與上張3號價單34,056元，加價約3.6%。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，今批單位有輕微加價，並首度推出以組合形式發售單位，其中包括第1座A及B單位，面向深灣的四房雙套及三房單位。由於較早前接獲眾多有關該類型單位查詢，故特意徇眾加推該類單位應市，合共提供4對，折實售價介乎約9,670萬至1.06億元。另外，第1座B單位與早前開放的三房無改動示範單位為同一戶型。單位為三房套房連儲物室設計，實用面積941方呎。

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪稱，最新加推的98伙實用面積由334至1,420方呎，包括25伙一房、38伙兩房、31伙三房，以及4伙四房。單位折實售價由1,070.24萬至6,675.04萬元，折實呎價介乎28,751元至47,007元。最低售價為第2A座6樓E單位，實用面積341方呎，折實售價1,070.24萬元，折實呎價31,384元。

本周六次輪銷售188

揚海落實本周六(11日)進行次輪銷售188伙，即盡推第3號及4號價單單位，全以價單形式發售，折實平均呎價。當日將分4組進行銷售，其中S組為組合形式發售單位。湯耀宗指，會視乎銷情再決定加推安排，強調對銷情有信心，項目上周六(4日)首輪開售僅約5小時已全數沽清188伙。

揚海提供600伙，單位實用面積由320至1,901方呎，主打兩房及三房單位，亦設有少量一房及四房單位，另設29個特色單位。項目示範單位設於鰂魚涌英皇道683號嘉里中心，預計關鍵日期為2023年8月31日，樓花期約23個月。

相關新聞：揚海首輪即日沽清 加推折實入場1118萬

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海加推98伙-首涉組合形式單位發售-283742
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