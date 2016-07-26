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鐵路新盤｜揚海料周末首輪銷售 中原送全年港鐵都會票
1 小時前
鐵路新盤｜揚海料周末首輪銷售 中原送全年港鐵都會票
焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海短期內公布首輪銷售安排，嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，計劃本周末進行首輪銷售，有機會盡推現有兩張價單合共188伙，而四房單位正考慮以招標形式推售。
中原：入票客源大手客佔約三成
中原地產西半山首席營業董事李巍指，為配合揚海推售工作，於黃竹坑One Island South特設旗艦店，並特意向揚海買家送出港鐵全年都會票，由即日起至9月11日經該行成功購入揚海單位，可獲贈「港鐵全年都會票」2張，名額5個，總值約5萬元。
李巍續指，經該行入票客人中有約三成屬港島南岸一期晉環向隅客，而大手買家佔整體約三成，當中不乏老牌家族及財經界名人。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，中原城市領先指數CCL今年8月初破頂，而今年首7個月南區二手物業平均實用呎價升幅達18.9%，區內大型地標商場日後將落成，設施及配套更完善，預期南區未來樓價升勢更勝一籌。
陳永傑透露，中原地產香港住宅部今年上半年佣金達27.8億元，較去年同期升45%，為以半年計歷史新高，證明即使於封關下，香港對物業剛需殷切，物業仍是香港人最熱衷用以抗通脹的工具，加上港島區久未有大型項目供應，黃竹坑上蓋一期的成功，故對揚海亦充滿信心，料首輪銷售可「一Q清袋」。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海料周末首輪銷售-中原送全年港鐵都會票-282488