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鐵路新盤｜揚海暫超購近10倍 料短期公布四房安排
4 小時前
鐵路新盤｜揚海暫超購近10倍 料短期公布四房安排
焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海迎來開價後首個周末，現場所見展覽廳氣氛熱鬧，不少客人等候參觀示範單位。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目至今已有錄逾2,000個意向登記，以首兩張價單共188伙計，超額近10倍，反應理想。
嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，項目示範單位開放至今錄逾1萬人次參觀，已登記意向客人約80%為港島客，以南區及中西區為主。約七成客人欲購買1伙，約三成有意買入2伙或以上。他透露，不少客戶查詢四房單位，或短期內會有相關公布。
信置營業部集團聯席董事田兆源稱，現時經濟向好及利息偏低，買家對後市亦充滿信心。
2號價單折實入場1172萬起
揚海日前加推第2號價單，涉68伙，實用面積由341至955方呎。維持最高20%折扣優惠，折實售價由1,172.72萬至3,633.84萬元，折實呎價介乎2.8萬至3.8萬元，折實平均呎價33,889元，較首張價單的30,880元，加價近10%。發展商指，新加推的單位包括與首張價單內部分單位相同戶型及相同座數的優質高層單位，部分加推單位為25樓以上，料景觀較首批更佳。
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揚海提供600伙，單位實用面積由320至1,901方呎，主打兩房及三房單位，亦設有少量一房及四房單位，另設29個特色單位；項目示範單位設於鰂魚涌英皇道683號嘉里中心。
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