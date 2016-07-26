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鐵路新盤｜揚海暫超購13倍 周六首輪發售200伙
35 分前
鐵路新盤｜揚海暫超購13倍 周六首輪發售200伙
焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海收票反應不俗，嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，截至今日中午12時，已錄逾2,600個意向登記，以首兩張價單共188伙計，超額約13倍。他公布項目首輪銷售安排，將於本周六(9月4日)進行首輪銷售200伙，包括盡推現有兩張價單共188伙，以及招標發售12伙四房單位。
湯耀宗稱，項目將於本周四(9月2日)截票，現時入票數字中，約三成屬大手客，對首批單位銷情有信心，部署首輪銷售後再加推第3號價單應市，單位有一定加價空間。
首輪銷售設大手客組別 最多買4伙
嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，首輪銷售中設有大手客組別，A組將分為A1及A2組，A1組認購3至4伙，而A2組須認購1伙三房，最多購2至3伙。他特別介紹兩款四房單位，包括1A座20樓A室，實用面積1,299方呎，為四房套加士多房連洗手間間隔；以及1B座20樓A室，實用面積1,420方呎，屬四房雙套加士多房連洗手間間隔，兩個單位均廳房同向，可享深灣遊艇會海景。至於首輪銷售12伙四房將於本周六起招標，下周一截標。
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