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鐵路新盤｜揚海暫超購13倍 周六首輪發售200伙
35 分前
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樓市樓價一手新盤揚海港島南岸嘉里建設信和置業港鐵湯耀宗盧子豪首輪銷售四房招標
鐵路新盤｜揚海暫超購13倍 周六首輪發售200伙
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湯耀宗(右)稱，揚海現時入票數字中，約三成屬大手客，對首批單位銷情有信心。

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海收票反應不俗，嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，截至今日中午12時，已錄逾2,600個意向登記，以首兩張價單共188伙計，超額約13倍。他公布項目首輪銷售安排，將於本周六(9月4日)進行首輪銷售200伙，包括盡推現有兩張價單共188伙，以及招標發售12伙四房單位。

湯耀宗稱，項目將於本周四(9月2日)截票，現時入票數字中，約三成屬大手客，對首批單位銷情有信心，部署首輪銷售後再加推第3號價單應市，單位有一定加價空間。

首輪銷售設大手客組別 最多買4伙

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，首輪銷售中設有大手客組別，A組將分為A1及A2組，A1組認購3至4伙，而A2組須認購1伙三房，最多購2至3伙。他特別介紹兩款四房單位，包括1A座20樓A室，實用面積1,299方呎，為四房套加士多房連洗手間間隔；以及1B座20樓A室，實用面積1,420方呎，屬四房雙套加士多房連洗手間間隔，兩個單位均廳房同向，可享深灣遊艇會海景。至於首輪銷售12伙四房將於本周六起招標，下周一截標。

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揚海首輪銷售將推12伙四房於本周六起招標，盧子豪特別介紹兩款四房單位。
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揚海1B座20樓A室，實用面積1,420方呎，屬四房雙套加士多房連洗手間間隔。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海暫超購13倍-周六首輪發售200伙-282704
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