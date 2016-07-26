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鐵路新盤｜揚海示位有得睇！兩房改造擁半開放式書房
1 小時前
鐵路新盤｜揚海示位有得睇！兩房改造擁半開放式書房
焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海昨公布首張價單，涉120伙，提供最高20%折扣優惠，折實售價由1,079.92萬元起，折實呎價28,295元起，折實平均呎價30,880元。
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項目示範單位設於鰂魚涌英皇道683號嘉里中心，即日起開放，合共提供3個示範單位，包括兩房及三房套間隔。
第1A座18樓E單位（兩房無改動示範單位）
單位屬兩房連開放式廚房設計，實用面積497方呎，層與層之間高度約3.15米。單位間隔寬敞方正，全落地玻璃趟門接連約21方呎露台；大門入口位置可擺放儲物櫃或鞋櫃。
單位的睡房與客飯廳均為同向，特設落地玻璃窗廣納室外景觀及自然光線。主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍可三邊落床，並特別預留位置擺放大型衣櫃，主人房連接約16方呎工作平台。浴室備有著名品牌洗面盆及水龍頭等。廚房家電廚櫃齊備，亦配備多款名牌家電包括蒸焗爐、電磁爐、洗衣乾衣機、抽油煙機等。
第1B座18樓B單位（三房套房無改動示範單位）
單位屬三房一套房連儲物室設計，實用面積941方呎，層與層之間高度約3.15米。單位的客飯廳空間寬闊，間隔四正，以長方形布局，同時連接約44方呎露台。
單位的主人套房及兩間睡房與客飯廳同向，玻璃大窗廣納戶外景致及自然光。主人套房面積寬敞，放置雙人大床後仍可三邊落床，同時相連約16方呎工作平台。主人浴室備有名牌浴缸及洗手盆等。
廚房空間四正，預留充裕枱面及儲物位置，同時配備名牌廚櫃及家電，包括蒸焗爐、煮食爐、雪櫃等，另更設有酒櫃。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海示位有得睇！兩房改造擁半開放式書房-281753