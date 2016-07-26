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鐵路新盤｜揚海首推120伙 一房1079萬入場
2 小時前
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鐵路新盤｜揚海首推120伙 一房1079萬入場
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揚海一房折實售價由1,079.92萬元起，兩房由1,421萬元起。(陳奕釗攝)

焦點港島鐵路新盤、由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期項目揚海公布首張價單，涉120伙，提供最高20%折扣優惠，入場一房折實售價由1,079.92萬元起，折實平均呎價30,880元，刷新歷來開價最貴的鐵路住宅項目紀錄。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗以「開心啟航價」形容首批單位，示範單位今日開放，最快下周進行首輪銷售，未來加推單位定價會因應層數景觀再調整。

逾半單位享海景 兩房最平1421萬元起

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，今批超過一半單位享有海景，160伙包括16伙一房，實用面積341方呎；74伙兩房，實用面積由481至638方呎；30伙三房，實用面積842至921方呎。單位折實售價由1,079.92萬至3,085.12萬元，折實呎價介乎28,295元至33,551元。最低售價為2A座10樓E單位，實用面積341方呎，一房間隔，折實售價及呎價分別為1,079.92萬及31,669元。

至於兩房入場單位為1B座6樓D室，實用面積481方呎，折實售價及呎價分別為1,421.2萬元及29,547元。三房最平為2A座10樓B單位，實用面積842方呎，折實售價及呎價分別為2,580.4萬元及30,646元。

較二手折讓最多21%

參考今年4月推出的港島南岸第一期晉環，首批160伙折實平均呎價29,689元，成為歷來開價最貴的鐵路住宅項目，如今揚海將此紀錄推高約4%。若對比揚海附近二手屋苑近期平均實用呎價，據中原地產資料顯示，深灣9號及南區．左岸分別為37,534元及35,508元，揚海首批較其折讓約21.5%及15%。

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揚海示範單位今日起開放。(陳奕釗攝)

中原陳永傑：料落成後租金回報約3

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，揚海開價有驚喜，較同區二手呎價有最少約10%的折讓，亦與晉環首張價單價錢相若，但晉環4月開價至今CCL已有約4%升幅，反映是次揚海開價有所折讓，屬「起動價」。他估計揚海落成後實用呎租可達90元，租金回報約2.5至3厘。

他指，7月及8月股市波動，令部分投資者棄股換樓，發展商把握市旺黃金機會推出新盤，相信有不少老牌家族及名人有興趣入市，料揚海首批能夠全數沽清。他補充，該行昨日促成晉環一宗一房連平台特色戶成交，實用呎價達35,894元。至於本月初新盤市場欠焦點，月中後氣氛回暖，預計全月一手成交可達1200宗。

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陳永傑表示，揚海開價有驚喜，較同區二手呎價有約10%的折讓。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海首推120伙-一房1079萬入場-281693
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