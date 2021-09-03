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鐵路新盤｜揚海首輪即日沽清 加推折實入場1118萬
4 小時前
鐵路新盤｜揚海首輪即日沽清 加推折實入場1118萬
嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海首輪銷售200伙，包括以價單形式發售188伙及招標發售12伙四房單位。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，開售僅約5小時已全數沽清188伙，當中不乏購買3伙或以上的買家。為回應市場需求，最新加推第3號價單，涉90伙，維持最高20%折扣優惠，折實售價由1,118.8萬元起，折實平均呎價約34,056元。
新加推的90伙實用面積由343至955方呎，包括8伙一房、51伙兩房及31伙三房。單位折實售價由1,118.8萬元起，折實呎價30,587元起。發展商指，是次首次推出第1A座D室，實用面積751方呎的三房單位，該批單位坐落於項目開揚的單邊位置，並且面向內園及中央花園。
1號籌買家：「有咁強嘅祖國喺後面，優質物業肯定好！」
揚海昨早進行首輪銷售，A1組別(即大手客時段)約上午10時開始正式認購，截至約下午3時全數沽清188伙。有買家向傳媒表示，「第一次抽(港島南岸項目)，成功抽到第1號籌。有咁強嘅祖國喺後面，而且家下到處都印銀紙，優質物業肯定好！」據報，第1號籌買家合共斥資1.2億元大手掃4伙。
發展商早前稱入票數字中約三成屬大手客，早前有代理透露大手客不乏老牌家族及財經界名人，市場消息指百老滙電器家族大手購入約7伙。揚海首輪共收逾3,750個認購登記，以價單發售188伙計，超額認購約19倍。
揚海提供600伙，單位實用面積由320至1,901方呎，主打兩房及三房單位，亦設有少量一房及四房單位，另設29個特色單位。項目示範單位設於鰂魚涌英皇道683號嘉里中心，預計關鍵日期為2023年8月31日，樓花期約23個月。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海首輪即日沽清-加推折實入場1118萬-283333