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鐵路新盤｜揚海首輪即日沽清 加推折實入場1118萬
4 小時前
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樓市樓價一手新盤揚海港島南岸嘉里建設信和置業港鐵首輪銷售加推大手客
鐵路新盤｜揚海首輪即日沽清 加推折實入場1118萬
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湯耀宗(左二)稱，揚海開售僅約5小時已全數沽清188伙，最新加推第3號價單，涉90伙。

嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第二期揚海首輪銷售200伙，包括以價單形式發售188伙及招標發售12伙四房單位。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，開售僅約5小時已全數沽清188伙，當中不乏購買3伙或以上的買家。為回應市場需求，最新加推第3號價單，涉90伙，維持最高20%折扣優惠，折實售價由1,118.8萬元起，折實平均呎價約34,056元。

新加推的90伙實用面積由343至955方呎，包括8伙一房、51伙兩房及31伙三房。單位折實售價由1,118.8萬元起，折實呎價30,587元起。發展商指，是次首次推出第1A座D室，實用面積751方呎的三房單位，該批單位坐落於項目開揚的單邊位置，並且面向內園及中央花園。

1號籌買家：「有咁強嘅祖國喺後面，優質物業肯定好

揚海昨早進行首輪銷售，A1組別(即大手客時段)約上午10時開始正式認購，截至約下午3時全數沽清188伙。有買家向傳媒表示，「第一次抽(港島南岸項目)，成功抽到第1號籌。有咁強嘅祖國喺後面，而且家下到處都印銀紙，優質物業肯定好！」據報，第1號籌買家合共斥資1.2億元大手掃4伙。

發展商早前稱入票數字中約三成屬大手客，早前有代理透露大手客不乏老牌家族及財經界名人，市場消息指百老滙電器家族大手購入約7伙。揚海首輪共收逾3,750個認購登記，以價單發售188伙計，超額認購約19倍。

揚海提供600伙，單位實用面積由320至1,901方呎，主打兩房及三房單位，亦設有少量一房及四房單位，另設29個特色單位。項目示範單位設於鰂魚涌英皇道683號嘉里中心，預計關鍵日期為2023年8月31日，樓花期約23個月。

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/鐵路新盤｜揚海首輪即日沽清-加推折實入場1118萬-283333
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