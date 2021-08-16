地產
長實逾7億奪元朗地 超估值上限14%
3 小時前
長實逾7億奪元朗地 超估值上限14%
地政總署指，位於元朗流業街與涌業路住宅地皮，由長江實業集團(1113)以7.16億元奪得，可建總樓面面積約7.86萬方呎計，每方呎樓面地價約9,112元，較市場估值上限高出約14%。
擬全建兩層高洋房
長實執行董事吳佳慶回應時指，是次投得元朗流業街與涌業路交界地皮感欣悅，地皮條件獨特，是靠近元朗市中心極罕見低密度住宅地皮，擬在該地皮發展精品住宅，將全部興建兩層高的精緻花園洋房，為用家提供香港少有能兼享便捷與寧靜的居所。
萊坊執行董事林浩文指，中標價較預期高，而過去幾幅新界地皮成交價十分理想，反映各發展商對未來信心十足。以中標價計，估計發展商將建低密度豪宅，落成後每方呎料售30,000元起，總投資連土地成本料約為10億至13億元。
其他入標財團包涵蓋各大小發展商，包括新鴻基地產(016)、嘉華國際(173)、信和置業(083)、佳明集團(1271)、旭輝控股(884)、大鴻輝興業、爪哇控股(251)、莊士中國(298)、其士國際(025)等共15個。
資料顯示，地皮鄰近山貝河及元朗工業邨，但距離港鐵元朗及朗屏站較遠，基建配套一般。
半年兩次投地中標
長實主席李澤鉅在上周四的業績發布會中，曾表示會繼續在港參與投地。集團上一次投地在今年2月以102.8億元奪啟德跑道地，即半年內兩次中標；而截至6月底止，長實擁有可開發土地儲備(包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業)約8,000萬方呎，其中600萬方呎、7,000萬方呎及400萬方呎，分別位於香港、內地及海外。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/長實逾7億奪元朗地-超估值上限14-280823