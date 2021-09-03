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長情業主｜36年前23萬買沙田兩房 今日賺幾多？
1 小時前
長情業主｜36年前23萬買沙田兩房 今日賺幾多？
多宗長情業主沽貨個案，一文看清！中原地產沙田溱岸8號副分區營業經理杜文俊表示，沙田春暉花園實用面積316方呎兩房，議價後以523萬元易手，實用平均呎價約16,551元。原業主1985年5月以22.9萬元入市上址，持貨36年，帳面獲利約500.1萬元，升值約22倍。
海寶花園三房減58萬成交
大埔區屋苑亦頻錄成交。世紀21宇田地產高級客戶經理徐雄新表示，大埔海寶花園B座高層06室，實用面積527方呎三房，座向東北，外望景觀開揚，原開價728萬元，放盤3個月，累減58萬元，減幅約8%，成功以670萬元沽出，實用面積呎價12,713元。新買家為用家，見單位間隔符合需要，加上屋苑周邊配套齊全，即睇即決定入市。原業主1994年7月購入，當時作價234萬元，持貨27年帳面獲利436萬元，單位期內升值近1.9倍。
愉景新城24年帳面獲利387萬
利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城1座中層C室，實用面積約474方呎兩房，外望享園景。單位近日以820萬元沽出，折合實用面積呎價約17,300元。原業主1997年11月以約432.8萬元購入，持貨約24年帳面獲利約387.2萬元，升值約89%。陳敏生補充，屋苑目前有約32個二手盤源提供，叫價由710萬元起。
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