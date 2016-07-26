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青衣薈藍焫著價 388.8萬入場
47 分前
青衣薈藍焫著價 388.8萬入場
最│平│新│盤
新界上車盤開價！宏安地產(1243)青衣薈藍公布首張價單，涉64伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由388.8萬元起，折實平均呎價20,638元，並成為今年折實入場最平新盤。
翻查資料，今年最平新盤本為4月底推出的千望，首批單位折實入場397.8萬元。薈藍首批64伙折實售價由388.8萬至455萬元，折實呎價介乎18,692元至22,414元，全屬開放式單位，實用面積由203至208方呎。宏安地產執行董事程德韻形容首批單位為「焫著價」，當中有6伙折實售價低於400萬元，最低售價為3樓B03單位，實用面積208方呎，開放式間隔，折實售價388.8萬元，折實呎價18,692元。
她指，未來加推單位「絕對有提價空間」，項目今日開放示範單位，明日開始接受認購，最快下周進行首輪銷售。
天水圍Wetland Seasons Bay最快下周初開價
提供1,224伙的新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay料下周初開價，最少涉245伙。副董事總經理雷霆稱，樓價過去大半年累升不少，加上同系Wetland Seasons Park最新價單內的單位平均呎價約1.4萬元，項目定價將參考相關因素，相信會掀起另一股搶購熱潮。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/青衣薈藍焫著價-388-8萬入場-279227