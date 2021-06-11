疫│苗│優│惠
本港各界近期接連推出不同優惠及抽獎鼓勵市民盡快接種新冠肺炎疫苗。萬科香港何文田VAU Residence昨公布首張價單，涉50伙，最高16%折扣優惠，折實售價由499.8萬元起，折實平均呎價24,519元，發展商特別提供疫苗現金回贈優惠，金額為2.8萬元。
執行董事周銘禧指，疫苗優惠適用於首張價單，買家只需出示證明已完成接種兩劑疫苗，優惠共涉約140萬元。他形容首批售價屬「何文田起動價」，已參考同區一二手造價，及對外開放示範單位，今日起接受認購登記，視乎周末收票情況再考慮加推單位及調整售價，最快下周末進行首輪銷售。
首批50伙實用面積209至388方呎，包括17伙開放式、27伙一房及6伙兩房，折實售價由499.8萬至917.4萬元，折實呎價介乎23,175元至26,408元，預計樓花期約一年半。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，VAU Residence首批造價比同區二手新晉屋苑有折讓，加上二手缺盤，相信首批單位可望沽清。同區新晉物業小型單位租金有價有市，普遍實用呎租可逾60元，可吸引長線投資者入市，料用家投資客各佔一半。
柏傲莊III次輪截收逾3萬票 逼近歷年榜首紀錄
新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III明日次輪銷售338伙，累收逾3萬票，超額逾87倍，成為約24年來認購登記量最高之項目，9個月內三度刷新97後「新盤票王」紀錄，並逼近歷年榜首紀錄，為青衣灝景灣第一期，當時1997年該盤累收約3.04萬票。
天水圍Wetland Seasons Bay 涉2000伙待售
新界西迎來「千伙新盤」！新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期命名為Wetland Seasons Bay，整個項目計劃分三期發展，提供1,998伙。副董事總經理雷霆稱，第一期涉1,224伙，料最快月內獲批預售樓花同意書，將隨即推售。單位間隔涵蓋開放式至四房，當中70%為兩房或以下，預計樓花期約一年。項目毗鄰輕鐵濕地公園站，並提供約3萬方呎商舖樓面。