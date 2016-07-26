首次置業攻略｜什麼是九成按揭、H按及P按？印花稅計法懶人包
香港寸土如金，要上車買樓成本動不動要數百萬元，亦不時有人提到首次置業、首置等字眼，到底首次置業是什麼？單從字面解釋，不就是第一次買樓上車嗎？這個說法只算是部分正確。
怎樣才算是首次置業？
現時首次置業的買家分為兩類人士。
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第一類首置人士即從未曾在港擁有過任何物業，而首次置業是作自住用途的人士。
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第二類首置人士為曾與他人聯名擁有物業，但已將物業轉名或者除名的人士。
首次置業人士於買樓時可享有其他人不同待遇，行政長官林鄭月娥在2019年的施政報告提出，為協助首置人士上車，將放寬按揭保險計劃的樓價上限，可申請最高九成按揭貸款的樓價，由400萬調升至800萬，而申請最高八成按揭貸款的樓價，則由600萬元提升至1,000萬元。因此首置人士上車便可支付更少首期，盡早置業。
首次置業與九成按揭
行政長官林鄭月娥在2019年的施政報告提出，為協助首次置業人士「上車」，宣布放寬按揭保險計劃的樓價上限，可申請最高九成按揭貸款的樓價，由400萬調升至800萬，而申請最高八成按揭貸款的樓價，則由600萬元提升至1,000萬元。如果你是上述其中兩類首置人士，那麼你只需支付一成首期便可盡早完成上樓夢。
什麼是H按及P按？
相信大多數的準業主，都會申請樓宇按揭。而現時常見的樓宇按揭可以分為兩類，分別是「H按」及「P按」。
「H按」的「H」意指香港銀行同業拆息(Hong Kong Interbank Offered Rate, HIBOR)，銀行同業拆息最大特點就是一個走勢波動，而且智視乎拆借時間長短而有不同息率。
「P按」的「P」，則是指最優惠利率(Prime Rate)，「P」亦可再細分為「大P」及「細P」。在計算P按時，我們會看銀行所訂立的利率，如使用「細P」的滙豐、恒生、中銀、南商及集友的最優惠利率為5%，而其餘銀行則主要使用「大P」，即5.25%。
H按及P按的好處？
一般H按都會在一個月行同業拆息再加百分比，近年來由於銀行同業拆息多數在低息率，H按便成為各準買家按揭時的首選。而相較與銀行同業拆息(HIBOR)，最優惠利率(Prime Rate)的變動不大，過去10年亦只調整過數次，因此「P按」的按揭利率可說是較為穩定，不會大升大跌。據金融管理局指，目前有超過9成業主選用H按，全因H按有封頂息率作保護，除非香港加快加息，否則選擇H按可節省利息支出。
按揭保險計劃一定要買？
其實按揭保險並不是一定要買，不過在以下情況便有需要加付按保，例如：承造六成以上的按揭；或者是首置人士想承造高成數按揭，但壓測不合格。首置人士，若想以9成按揭購買800萬以下的樓，只要供款與入息比率不超過50%，則仍可透過按保申請高成數按揭。
若以400萬樓價，採用浮息按揭(即H/P按)，分30年供，一次付清按揭保險的費用為樓價的4.35%，共17.4萬元。揭保多數是一次付清，因為每年支付保費將，供到第3、4年，便己經貴過一次付清。而且銀行可將按保納入按揭貸款內，連同折扣優惠，更可節省開支。
印花稅又點計？
目前，本港住宅物業的從價印花稅的稅率劃一為15%，如果你是首置人士，即可按印花稅中的「第二部稅率」作計算，400萬的房產，印花稅則為9萬；如果並非首置人士，便要按「第一部稅率」作計算，400萬的房產，印花稅就增至60萬。