319方呎起 主打一兩房 啟德新盤接力吸客

新盤本月浪接浪登場！會德豐地產啟德沐泰街10號項目MONACO ONE第一期已獲批預售，涉492伙，當中一房至兩房佔比近80%。項目昨上載售樓說明書，料最快下月推售。
據樓書顯示，MONACO ONE第一期只有1座36層高住宅大樓，分為「第2A座及第2B座」，標準樓層3至37樓為例，一層16伙，提供7部升降機。單位面積由319至1,471方呎，涵蓋一房至四房，設有特色戶，當中一房至兩房佔比近80%。標準戶最細單位於第2A座G室及2B座H室，實用面積319方呎，一房間隔。最大單位為2B座38樓A室，實用面積1,471呎，連354方呎平台及602方呎天台。項目預計關鍵日期為2023年3月，樓花期約18個月。
常務董事黃光耀表示，MONACO ONE目標客群包括首置客、於九龍東及港島東上班人士及年輕家庭客等。他透露，計劃下周開放示範單位及公布首張價單，將提供3個示範單位，包括一房至三房，單位定價會參考同系區內樓盤。中原地產為配合MONACO ONE銷售，昨宣布將位於九龍灣國際交易中心分行特設為項目專門店。
至於恒基地產(012)同區THE HENLEY III率先出擊，今日發售81伙，涵蓋開放式至三房單位，折實售價由587.48萬元起，折實平均呎價28,672元。
海茵莊園首輪暫超購12倍
將軍澳大型上車新盤、九龍建業(034)海茵莊園將於明日首輪發售438伙，實用面積203至428方呎，包括67伙開放式、319伙一房及52伙兩房連儲物室。以最高3%折扣優惠計，折實售價由388.8萬元起，折實呎價18,972元起。市傳項目暫收約5,800票，超額認購約12.2倍，今日截止收票。
星凱．堤岸154伙下周一加價4%
中洲置業火炭星凱．堤岸銷情理想，發展商乘勢修訂5張價單，最新將其中154伙兩房及三房單位售價上調約4%。營銷策劃總監楊聰永指，維持最高15%折扣，其中5座10樓D室，實用面積677方呎，三房間隔，折實售價由1,244.8萬元上調至1,294.6萬元，折實呎價由18,387上調至19,123元，升幅約4%，相關加價將於下周一生效。
緹山推2伙特色戶招標
豪宅項目亦趁市旺推貨，嘉里建設(683)九龍塘緹山推出第2座2伙地下連花園單位招標發售，當中A室連車位指引價7,488萬元，呎價43,434元；B室指引價7,188萬元，呎價43,406元。發展商特別提供「738靈活置業計劃」的長成交期付款，可達738天，如已付20%樓價，買家可以先入住後成交。若買家提早成交，最高可獲7%現金回贈。