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319方呎起 主打一兩房 啟德新盤接力吸客
3 小時前
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新盤樓市一手會德豐地產啟德MONACO ONE售樓說明書黃光耀中原地產專門店恒基地產THE HENLEY III將軍澳九龍建業海茵莊園首輪發售中洲置業火炭星凱．堤岸楊聰永加價豪宅嘉里建設九龍塘緹山招標指引價付款計劃現金回贈
319方呎起 主打一兩房 啟德新盤接力吸客

新盤本月浪接浪登場！會德豐地產啟德沐泰街10號項目MONACO ONE第一期已獲批預售，涉492伙，當中一房至兩房佔比近80%。項目昨上載售樓說明書，料最快下月推售。

據樓書顯示，MONACO ONE第一期只有1座36層高住宅大樓，分為「第2A座及第2B座」，標準樓層3至37樓為例，一層16伙，提供7部升降機。單位面積由319至1,471方呎，涵蓋一房至四房，設有特色戶，當中一房至兩房佔比近80%。標準戶最細單位於第2A座G室及2B座H室，實用面積319方呎，一房間隔。最大單位為2B座38樓A室，實用面積1,471呎，連354方呎平台及602方呎天台。項目預計關鍵日期為2023年3月，樓花期約18個月。

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黃光耀(右二)稱，MONACO ONE定價會參考同系區內樓盤。

常務董事黃光耀表示，MONACO ONE目標客群包括首置客、於九龍東及港島東上班人士及年輕家庭客等。他透露，計劃下周開放示範單位及公布首張價單，將提供3個示範單位，包括一房至三房，單位定價會參考同系區內樓盤。中原地產為配合MONACO ONE銷售，昨宣布將位於九龍灣國際交易中心分行特設為項目專門店。
至於恒基地產(012)同區THE HENLEY III率先出擊，今日發售81伙，涵蓋開放式至三房單位，折實售價由587.48萬元起，折實平均呎價28,672元。

海茵莊園首輪暫超購12倍

將軍澳大型上車新盤、九龍建業(034)海茵莊園將於明日首輪發售438伙，實用面積203至428方呎，包括67伙開放式、319伙一房及52伙兩房連儲物室。以最高3%折扣優惠計，折實售價由388.8萬元起，折實呎價18,972元起。市傳項目暫收約5,800票，超額認購約12.2倍，今日截止收票。

星凱．堤岸154伙下周一加價4%

中洲置業火炭星凱．堤岸銷情理想，發展商乘勢修訂5張價單，最新將其中154伙兩房及三房單位售價上調約4%。營銷策劃總監楊聰永指，維持最高15%折扣，其中5座10樓D室，實用面積677方呎，三房間隔，折實售價由1,244.8萬元上調至1,294.6萬元，折實呎價由18,387上調至19,123元，升幅約4%，相關加價將於下周一生效。

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嘉里特別為緹山兩招標單位提供長成交期付款計劃。

緹山推2伙特色戶招標

豪宅項目亦趁市旺推貨，嘉里建設(683)九龍塘緹山推出第2座2伙地下連花園單位招標發售，當中A室連車位指引價7,488萬元，呎價43,434元；B室指引價7,188萬元，呎價43,406元。發展商特別提供「738靈活置業計劃」的長成交期付款，可達738天，如已付20%樓價，買家可以先入住後成交。若買家提早成交，最高可獲7%現金回贈。

319方呎起 主打一兩房 啟德新盤接力吸客

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/319方呎起-主打一兩房-啟德新盤接力吸客-290752
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