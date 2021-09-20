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LP10加推 挑戰康城兩房新高
2 小時前
LP10加推 挑戰康城兩房新高
樓市焦點繼續聚焦新盤，南豐集團及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城LP10昨加推179伙。當中首涉42伙兩房全海景樓王單位，折實售價由1,177.8萬元至1,324.3萬元，挑戰康城一手兩房新高價。
LP10今批179伙涵蓋兩房至四房，實用面積由634至1,205方呎。扣除最高20.5%優惠，單位折實售價由953萬至2,256.4萬元，折實呎價介乎15,032元至19,559元，折實平均呎價17,436元。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓稱，今批單位較上張價單提價約6%，因項目樓花期已不足一年，而將軍澳區今年樓價已升約7%，認為加幅合理。項目今日起接受認購，或於國慶假期開賣。
星凱．堤岸獲批預售 涉1335伙
中洲置業表示，鄰近港鐵火炭站的星凱．堤岸已取得預售樓花同意書，將隨即開展銷售步伐。項目由4幢住宅大樓組成，提供1,335伙，戶型涵蓋開放式至四房，主打兩房單位，另基座備有約10萬方呎購物商場。
LP10加推 挑戰康城兩房新高
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/lp10加推-挑戰康城兩房新高-286036