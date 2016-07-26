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#LYOS 挾北部都會概念 靚價攻年輕專才
3 小時前
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政府北部都會區洪水橋深圳前海鐵路長江實業集團#LYOS新盤樓市一手首張價單年輕專才趙國雄楊桂玲示範單位層層叠趣花園複式戶前庭花園戶
#LYOS 挾北部都會概念 靚價攻年輕專才
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(鍾式明攝)

政府提出發展「北部都會區」，屬重點要地之一的洪水橋，將計劃建造往來深圳前海的跨境鐵路，區內發展前景亮麗。長江實業集團(1113)#LYOS成為北部都會區概念下首個全新盤，首張價單昨日出爐，涉88伙。提供最高13%折扣，折實售價由345.8萬元起，折實平均呎價15,503元。發展商以「北都好靚價」形容首批單位定價，冀吸引年輕專才人士進駐。

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#LYOS提供一個經改動及連裝修的兩房示範單位。(陳奕釗攝)
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#LYOS示範單位以1A座3樓M單位為藍本，實用面積462方呎，開放式廚房設計，不設露台，單位原則兩房，設計師拆掉客房所有牆壁，改以層架劃分客廳、書房和寢區，浴室設有窗口。(陳奕釗攝)
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發展商提供「120天即供付款計劃」及「建築期付款計劃」，折扣額分別為13%及10%。以建期付款計，全部單位均低於800萬元。首批單位實用面積由205至462方呎，當中標準戶涉71伙，包括15伙開放式、28伙一房及28伙兩房；另提供17伙前庭花園戶，包括5伙開放式、7伙一房及5伙兩房。

首批折實售價由345.8萬至750.1萬元，折實呎價由13,623元至18,840元。最低售價為大樓1A座2樓H單位，實用面積205方呎，開放式間隔，折實售價345.8萬元，折實呎價16,868元。至於入場一房及兩房，實用面積分別為282方呎及447方呎，折實售價分別為439.4萬元起及619.9萬元起。

今日開放示位及接受認購登記

長實執行董事趙國雄表示，看好「北部都會區」的發展，由於沒有相關樓盤價錢可參考，定價主要考慮市場及項目質素等因素。高級營業經理楊桂玲稱，今日下午起開放紅磡置富都會9樓的示範單位，備有一個經改動及連裝修的兩房示範單位，同步接受認購登記。有代理認為#LYOS開價合理，相信首批單位可沽清，估計項目回報率約2.5厘至3厘。 

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#LYOS採低密度發展，樓花期約兩年。(陳奕釗攝)
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(鍾式明攝)

#LYOS名稱有得解！

本港新盤名稱充滿特色，近年常見有用標點符號及外國城市命名。想讓買家對樓盤留下深刻印象，發展商長實近年旗下項目命名成功引起市場熱議，包括荃灣西站上蓋項目海之戀，而#LYOS更出動到社交媒體常用的井號(hashtag)，可謂前無古人。#LYOS其實是「Live Your Own Style」的縮寫，再加上「#」hashtag表達項目的創新獨特個性，強調為住客帶來隨心率性的自主生活模式，亦反映項目的目標客群以年輕人及崇尚型格生活的人士為主。

「層層叠趣」花園複式戶擬招標

#LYOS僅提供51伙的「層層叠趣」花園複式戶，發展商表示將以招標形式發售，並考慮提供過渡性貸款及高成數按揭予準買家。

「層層叠趣」屬上、下層複式設計戶型，除室內空間外，擁地下花園、1樓平台、頂層天台三重室外空間。

層層叠趣花園複式戶位處項目另一方，實用面積由778至806方呎，三房套設計，花園面積由85至795方呎，樓高達3.5米，內置樓梯直達私人天台，戶戶設獨立門牌入口及獨立信箱，猶如洋房生活模式。

將增設洪水橋站 有望受惠雙鐵路效應

#LYOS鄰近巴士總站提供往來荃灣、西九龍、旺角等地方。住戶可步行僅數分鐘到輕鐵洪水橋站，乘搭輕鐵往來屯門、元朗及轉乘屯馬綫至市區，未來將增設洪水橋新鐵路站及跨境鐵路，交通更便利。生活配套方面，附近有洪福商場及街市，洪水橋大街一帶亦提供民生商店及食肆等。

#LYOS小檔案

地點─洪元路2號　　　單位總數─341伙
住宅大樓─5座樓高5層；4座樓高2層
單位間隔─‧開放式74伙‧一房110伙‧兩房106伙‧三房51伙
單位實用面積─‧標準戶202至471方呎‧前庭花園戶216至483方呎(花園面積53至485方呎)‧花園複式戶778至806方呎  (花園面積85至795方呎)
住宅車位─61個
入伙期─2023年9月30日
示範單位地址─紅磡置富都會9樓
發展商─長江實業集團

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/lyos-挾北部都會概念-靚價攻年輕專才-290750
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