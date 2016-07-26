LYOS 挾北部都會概念 靚價攻年輕專才

政府提出發展「北部都會區」，屬重點要地之一的洪水橋，將計劃建造往來深圳前海的跨境鐵路，區內發展前景亮麗。長江實業集團(1113)#LYOS成為北部都會區概念下首個全新盤，首張價單昨日出爐，涉88伙。提供最高13%折扣，折實售價由345.8萬元起，折實平均呎價15,503元。發展商以「北都好靚價」形容首批單位定價，冀吸引年輕專才人士進駐。
發展商提供「120天即供付款計劃」及「建築期付款計劃」，折扣額分別為13%及10%。以建期付款計，全部單位均低於800萬元。首批單位實用面積由205至462方呎，當中標準戶涉71伙，包括15伙開放式、28伙一房及28伙兩房；另提供17伙前庭花園戶，包括5伙開放式、7伙一房及5伙兩房。
首批折實售價由345.8萬至750.1萬元，折實呎價由13,623元至18,840元。最低售價為大樓1A座2樓H單位，實用面積205方呎，開放式間隔，折實售價345.8萬元，折實呎價16,868元。至於入場一房及兩房，實用面積分別為282方呎及447方呎，折實售價分別為439.4萬元起及619.9萬元起。
今日開放示位及接受認購登記
長實執行董事趙國雄表示，看好「北部都會區」的發展，由於沒有相關樓盤價錢可參考，定價主要考慮市場及項目質素等因素。高級營業經理楊桂玲稱，今日下午起開放紅磡置富都會9樓的示範單位，備有一個經改動及連裝修的兩房示範單位，同步接受認購登記。有代理認為#LYOS開價合理，相信首批單位可沽清，估計項目回報率約2.5厘至3厘。
#LYOS名稱有得解！
本港新盤名稱充滿特色，近年常見有用標點符號及外國城市命名。想讓買家對樓盤留下深刻印象，發展商長實近年旗下項目命名成功引起市場熱議，包括荃灣西站上蓋項目海之戀，而#LYOS更出動到社交媒體常用的井號(hashtag)，可謂前無古人。#LYOS其實是「Live Your Own Style」的縮寫，再加上「#」hashtag表達項目的創新獨特個性，強調為住客帶來隨心率性的自主生活模式，亦反映項目的目標客群以年輕人及崇尚型格生活的人士為主。
「層層叠趣」花園複式戶擬招標
#LYOS僅提供51伙的「層層叠趣」花園複式戶，發展商表示將以招標形式發售，並考慮提供過渡性貸款及高成數按揭予準買家。
「層層叠趣」屬上、下層複式設計戶型，除室內空間外，擁地下花園、1樓平台、頂層天台三重室外空間。
層層叠趣花園複式戶位處項目另一方，實用面積由778至806方呎，三房套設計，花園面積由85至795方呎，樓高達3.5米，內置樓梯直達私人天台，戶戶設獨立門牌入口及獨立信箱，猶如洋房生活模式。
將增設洪水橋站 有望受惠雙鐵路效應
#LYOS鄰近巴士總站提供往來荃灣、西九龍、旺角等地方。住戶可步行僅數分鐘到輕鐵洪水橋站，乘搭輕鐵往來屯門、元朗及轉乘屯馬綫至市區，未來將增設洪水橋新鐵路站及跨境鐵路，交通更便利。生活配套方面，附近有洪福商場及街市，洪水橋大街一帶亦提供民生商店及食肆等。
#LYOS小檔案
地點─洪元路2號 單位總數─341伙
住宅大樓─5座樓高5層；4座樓高2層
單位間隔─‧開放式74伙‧一房110伙‧兩房106伙‧三房51伙
單位實用面積─‧標準戶202至471方呎‧前庭花園戶216至483方呎(花園面積53至485方呎)‧花園複式戶778至806方呎 (花園面積85至795方呎)
住宅車位─61個
入伙期─2023年9月30日
示範單位地址─紅磡置富都會9樓
發展商─長江實業集團