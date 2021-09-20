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Q房網遣散香港員工 網民笑指《大叔的愛》田田阿牧將失業
1 小時前
Q房網遣散香港員工 網民笑指《大叔的愛》田田阿牧將失業
早前大受香港人歡迎的ViuTV劇集《大叔的愛》，其中為劇集冠名贊助的Q房網於周四（9月30日）宣布因集團為專注國內業務發展，香港總部及後勤支援服務會將於2021年10月29日後停止運作。
Q房網於周四（9月30日）在官方Facebook宣布，其集團為專注國內業務發展，香港市場將改以特許經營店模式運作。Q房網於內文中指出「公司進駐香港6年來一直「實現更多不可能」的理念，為客戶帶來地產代理業務的新體驗，無論在銷售策略、營運模式及在市場策略推廣上，均為香港地產代理業務注入新思維，引領市場走得更快更前，讓客戶帶來更多驚喜。」
10月29日後停止運作
而香港市場將改以特許經營店模式運作，由前線員工組建公司繼續營運部分門店，設於銅鑼灣的香港總部及後勤支援服務會於10月29日後停止運作，公司會按照香港勞工法例遣散受影響員工。如未有前線員工自組公司經營的門店即會於10月15日前停止營運，曾委託Q房網放盤並交託鎖匙的業主，可前往相關Q房網門店取回委託放盤的鎖匙。
Q房網於2015年6月進駐香港並設有9間分店，前線員工約500人，後勤員工約30人。最令人印象深刻便是Q房網贊助了ViuTV劇集《大叔的愛》，有網民笑言劇中的主角田田及阿牧都將會失業。
Q房網遣散香港員工 網民笑指《大叔的愛》田田阿牧將失業
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/q房網遣散香港員工-網民笑指《大叔的愛》田田阿牧將失業-286999