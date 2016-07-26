SSD鬆綁｜鑽石山兩房破頂 有入伙盤本月成交全數獲利

市場連錄多宗滿3年額外印花稅(SSD)期滿鬆綁即沽個案，所有業主帳面獲利逾百萬元，當中有鑽石山有兩房錄得新高價成交，而將軍澳一個入伙盤本月成交更全數獲利離場。
悅庭軒兩房呎價創屋苑新高
中原地產中九龍星河明居分行副分區營業經理李浩洋表示，鑽石山悅庭軒1座高層B室，實用面積約449方呎，兩房間隔，向東南望開揚景。最初開價895萬元，放盤近一個月，減價30萬元或約3.4%，以865萬元成交，折合實用呎價約19,265元，創屋苑呎價歷史新高。
新買家為外區換樓家庭客，鐘情悅庭軒位置方便，屯馬綫通車後鐵路網絡更完善，鄰近港鐡鑽石山站及大型購物商場，加上單位裝修優雅，經多番商議後決定入市自用。據悉，原業主於2018年8月以735萬元買入單位，持貨3年，現沽貨帳面獲利130萬元或約18%離場。
帝堡城中層855萬成交
世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍指，沙田帝堡城5座中層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔，享園景，室內裝修企理。原叫價860萬元，放盤10日減價5萬元後，即以855萬元沽出，實用面積呎價約15,378元。
據了解，原業主於2018年3月購入單位，當時作價742萬元，持貨逾3年SSD期滿鬆綁沽售，帳面賺113萬元，單位期內升值約15%。
LP6本月暫錄9宗交投全數獲利
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，將軍澳日出康城LP6 3座高層J室，實用面積約307方呎，屬一房間隔，擁露台，座向北方，景觀開揚，以661.5萬元成交，折合實用呎價約21,547元。據了解，原業主於2018年以556萬元買入單位，持貨滿3年，現沽貨帳面獲利105.5萬元或約19%離場。
柯勇續稱，中原本月促成6宗LP6成交，屋苑近日陸續SSD期刑滿，交投轉活，本月至今暫錄9宗二手交投，全數獲利，賺幅由約15%至39%不等；而屋苑現時平均實用呎價約20,361元。
龍景花園高層業主賺150萬離場
港島區屋苑受追棒，買家積極入市。世紀21北山地產營業董事嚴智贇透露，北角龍景花園高層B室，實用面積約647方呎，三房間隔，座向西面，望街景，獲區外換樓客以1,370萬元承接，實用面積呎價約21,175元，屬市價水平。
據了解，原業主於2018年5月以1,220萬元購入單位自住，持貨3年滿SSD期轉售，帳面賺150萬元或約12%離場。