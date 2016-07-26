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SSD鬆綁｜鑽石山兩房破頂 有入伙盤本月成交全數獲利
29 分前
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樓市樓價二手SSD額外印花稅鑽石山兩房破頂新高入伙盤獲利悅庭軒換樓屯馬綫沙田帝堡城將軍澳日出康城LP6北角減價龍景花園
SSD鬆綁｜鑽石山兩房破頂 有入伙盤本月成交全數獲利
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悅庭軒兩房放盤近一個月減至865萬元成交，折合實用呎價約19,265元，創屋苑呎價歷史新高。(資料圖片)

市場連錄多宗滿3年額外印花稅(SSD)期滿鬆綁即沽個案，所有業主帳面獲利逾百萬元，當中有鑽石山有兩房錄得新高價成交，而將軍澳一個入伙盤本月成交更全數獲利離場。

悅庭軒兩房呎價創屋苑新高

中原地產中九龍星河明居分行副分區營業經理李浩洋表示，鑽石山悅庭軒1座高層B室，實用面積約449方呎，兩房間隔，向東南望開揚景。最初開價895萬元，放盤近一個月，減價30萬元或約3.4%，以865萬元成交，折合實用呎價約19,265元，創屋苑呎價歷史新高。

新買家為外區換樓家庭客，鐘情悅庭軒位置方便，屯馬綫通車後鐵路網絡更完善，鄰近港鐡鑽石山站及大型購物商場，加上單位裝修優雅，經多番商議後決定入市自用。據悉，原業主於2018年8月以735萬元買入單位，持貨3年，現沽貨帳面獲利130萬元或約18%離場。

帝堡城中層855萬成交

世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍指，沙田帝堡城5座中層D室，實用面積約556方呎，兩房間隔，享園景，室內裝修企理。原叫價860萬元，放盤10日減價5萬元後，即以855萬元沽出，實用面積呎價約15,378元。

據了解，原業主於2018年3月購入單位，當時作價742萬元，持貨逾3年SSD期滿鬆綁沽售，帳面賺113萬元，單位期內升值約15%。

LP6本月暫錄9宗交投全數獲利

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，將軍澳日出康城LP6 3座高層J室，實用面積約307方呎，屬一房間隔，擁露台，座向北方，景觀開揚，以661.5萬元成交，折合實用呎價約21,547元。據了解，原業主於2018年以556萬元買入單位，持貨滿3年，現沽貨帳面獲利105.5萬元或約19%離場。

柯勇續稱，中原本月促成6宗LP6成交，屋苑近日陸續SSD期刑滿，交投轉活，本月至今暫錄9宗二手交投，全數獲利，賺幅由約15%至39%不等；而屋苑現時平均實用呎價約20,361元。

龍景花園高層業主賺150萬離場

港島區屋苑受追棒，買家積極入市。世紀21北山地產營業董事嚴智贇透露，北角龍景花園高層B室，實用面積約647方呎，三房間隔，座向西面，望街景，獲區外換樓客以1,370萬元承接，實用面積呎價約21,175元，屬市價水平。

據了解，原業主於2018年5月以1,220萬元購入單位自住，持貨3年滿SSD期轉售，帳面賺150萬元或約12%離場。

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LP6本月至今暫錄9宗二手交投，全數獲利，賺幅由約15%至39%不等。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/ssd鬆綁｜鑽石山兩房破頂-有入伙盤本月成交全數獲利-285623
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