Wetland Seasons Bay二期 貼地開價 隨時搶爆

一手市場主導樓市，數到今年最熱賣新盤，新鴻基地產(016)天水圍Wetland Seasons Bay(WSB)必定榜上有名，皆因一期自8月尾開售，三周內即沽出逾九成單位，涉逾1,100伙。發展商乘勝搶攻推出WSB二期應市，提供388伙，已於周二(2日)公布首批98伙定價，扣除最高17.5%折扣後，折實售價由423.8萬元起，折實平均呎價14,708元，雖與3個月前一期首批折實平均呎價13,698元相比高約7%，但受惠《施政報告》最新提出的「北部都會區」發展概念，料二期可延續銷情熾熱的盛況。攝影：陳奕釗、林俊源
樓花期僅長約8個月的WSB二期，首批98伙實用面積由245至795方呎，包括9伙開放式、9伙一房、65伙兩房、10伙三房及5伙四房。單位折實售價由423.8萬元至1,240.46萬元，折實呎價介乎13,038元至17,841元。
入場單位為1B座2樓C1室，開放式間隔，實用面積267方呎，折實售價423.8萬元，折實呎價15,872元。
另外，項目率先以每日招標形式發售80伙別墅單位，招標期由明日(6日)起至今年12月31日。
新地指，由於WSB一期多張價單折實平均呎價普遍逾1.5萬元，因此WSB二期首批單位定價具吸引力，目標為天水圍區內客及換樓客。此外，鄰近同系的Wetland Seasons Park租務交投暢旺，且個別單位租金回報率更超過3厘，相信亦可吸引一批投資客。
無改動兩房示位 間隔方正
WSB二期備有一個無改動示範單位，以1B座8樓B2室為藍本，兩房間隔，實用面積430方呎，不設工作平台。單位開放式廚房設計，雪櫃、洗衣機等家電齊備；客飯廳間隔方正，附連23方呎露台；主人房及睡房均採大玻璃窗設計，採光度充足。
項目示範單位已對外開放，提供網上預約睇樓安排，並已接受認購登記，最快下周進行首輪銷售。
「天水圍apm」成焦點 涉50萬方呎商場
由新地持有、毗鄰港鐵天水圍站的橋頭圍商業項目，已於今年4月完成補地價手續，擬建一幢31層高的商業物業，將會作商場及寫字樓組合發展，資料顯示商場佔8層，佔近六成樓面約50萬方呎，模式與現時同系觀塘創紀之城5期(即apm)相似，故被市場喻為「天水圍apm」。
生活配套方面，Wetland Seasons Bay自設近3萬方呎商場，而同系Wetland Seasons Park基座商場陸續開業，有食肆、健身中心等。住戶若想有更多元化消費體驗，亦可乘搭輕鐵前往區內主要商場，包括Woo+嘉湖、T Town、天一商城及嘉湖新北江商場，亦可前往新地元朗大型商場YOHO MALL。
此外，政府已於區內設置天水圍臨時街市「天幕街市」，設40個攤檔，滿足區內居民對新鮮濕貨的需要。值得一提，建築署今年已正式向城規會申請，在天福路興建新公眾街市，提供151個檔位，預計於2023年動工，2027年完工。
鐵路接駁往來市區
項目交通配套便利，距離輕鐵天恆站及濕地公園站約3至5分鐘步程，住戶可乘搭至天水圍站轉乘屯馬綫，往來九龍及港島區。
濕地公園路有多條巴士路線提供來金鐘、機場、觀塘、葵涌、大埔墟等地，另有通宵線往來屯門、美孚、銅鑼灣。至於天恆邨巴士總站，亦有路線前往荃灣、旺角、上水等。另外，消息指屋苑將提供穿梭巴士往返嘉湖銀座及港鐵天水圍站，惟詳情有待發展商日後公布。
Wetland Seasons Bay第二期小檔案
‧地點─濕地公園路1號 ‧單位總數─388伙
‧住宅大樓─2幢10層高座 8幢6層別墅
‧單位間隔─開放式至四房
‧單位實用面積─245至1,158方呎
‧入伙期─2022年6月30日
‧示範單位地址─環球貿易廣場10樓‧發展商─新鴻基地產