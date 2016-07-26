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新冠疫苗｜疫苗接種率星座排行榜 這星座接種率不足一半
4 小時前
新冠疫苗｜疫苗接種率星座排行榜 這星座接種率不足一半
新冠肺炎病毒仍在世界繼續傳播，各地政府加強防疫追蹤之外，亦呼籲國民盡快接種新冠疫苗。美國猶他州鹽湖郡的衛生部，日前公佈一項有趣的疫苗接種率星座排行榜，在當地約120萬名市民的出生日期中，天蠍座市民疫苗接種率僅46％，是唯一一個接種率未能超過半數的星座；而獅子座則以70％的高接種率奪得第一。
當地疫苗接種率由高至低依序為：
‧獅子座70％
‧水瓶座67％
‧白羊座59％
‧人馬座59％
‧巨蟹座58％
‧金牛座56％
‧雙子座55％
‧天秤座54％
‧雙魚座51％
‧山羊座51％
‧處女座50％
‧天蠍座46％
公布數據鼓勵市民接種
星座專家Narayana Montúfar表示，由這些星座的特徵來看，踞榜首的獅子座為萬獸之王，喜歡成為眾人焦點；而排第二位的水瓶座擅長交際應酬，又是「IT迷」，故傾向接受創新。
白羊座與人馬座也喜歡與朋友聚會耍樂，因此會有「唔想有任何事情阻止我見朋友」。
反而注重健康的處女座竟排尾二，這或因過度思考「是否要接種」，而一拖再拖。天蠍座性格多疑又注重隱私，可能不想透露疫苗接種狀況，或因此被低估。
鹽湖郡衛生部發言人Nicholas Rupp指，公佈有關數據是希望各星座間能良性競爭，鼓勵市民接種，即使不是星座迷，也希望藉此令人注意與疫苗接種相關話題。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/奇趣/疫苗接種率星座排行榜-這星座接種率不足一半-289927