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風靡全球手速遊戲「Popcat」 迷因貓掀點擊大戰 香港排全球第32！
15 分前
風靡全球手速遊戲「Popcat」 迷因貓掀點擊大戰 香港排全球第32！
相信大家今天一打開手提，都會發現一隻張開口的貓咪。原來是網絡梗圖的「Pop Cat」，被製作成一款拼手速的網絡遊戲。全球網民都瘋狂點擊手機熒幕，為自己的地區拿下「獎牌」！
「Pop Cat」的原名是Oatmeal，主人將牠對昆蟲叫喊的片段上傳Twitter，最後「一叫成名」，有網民更加惡搞改成「大O嘴」的照片，成為網絡知名梗圖之一。
而「Pop Cat」的遊戲玩法非常簡單，只需要用手機或電腦開啟《popcat.click》網頁後，用手指、滑鼠或電腦鍵盤瘋狂點擊Pop Cat則可得分。點撃的時候貓貓更會發出「Pop pop」的叫聲，超級可愛！網頁亦設全球排行榜，大家可以查閱所在地區及全球的點擊數。目前為止，第一名是芬蘭，第二及第三名分別是台灣及瑞典。而香港則是全球第32位，排名最後的則是北韓，有一個點擊率。
為了成功嬴得「獎牌」，有人更特地加裝外掛程式以增加點擊率。如果短時間內點太快，或加裝外掛程式的話，Pop Cat就會變成紅眼貓咪，這時候的點擊率將不被計算在內。不少網民都指這個遊戲看起來無聊，但瘋狂點擊可發洩心情及壓力，非常舒壓及療癒。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/奇趣/風靡全球手速遊戲「popcat」-迷因貓掀點擊大戰-香港排全球第32！-280122