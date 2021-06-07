媽媽的神奇小子｜「蘇爸」錢小豪晒劇照 當梁仲恆係親生仔看待

根據殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事改編的熱血溫馨電影《媽媽的神奇小子》，由吳君如做監製兼演出，參演的還有錢小豪、 盧海鵬、 胡子彤等，而扮演蘇樺偉的是梁仲恆。電影將於八月份上映，戲中飾演蘇樺偉父親的錢小豪，與兩位兒子先來一張公園耍樂的溫馨合照，齊齊慶祝父親節。

「蘇爸」小豪哥開心的謂多得「蘇媽」君如賞識，讓他有機會參演這部勵志溫馨的電影。提到在戲中的兒子，小豪哥一臉慈父的語氣說：「不分大小、戲內戲外，我都當他們是兒子般看待；他們也很用心去演出，尤其欣賞飾演蘇樺偉的梁仲恆，他在肢體和神態演繹上，看得出做足功課，作為新人值得嘉許。」小豪哥指自己當年也是新人出身，如果不努力就不會做到今時今日。

此外，其中一天在屋村拍攝的火鍋賀佳節埸口時，「蘇家」君如、小豪哥、梁仲恆戲外也來湊熱鬧以火鍋當晚餐，戲內戲外同樣溫馨，連老街坊經過也感受到這份歡愉氣氛，不但認出錢小豪，還給君如打氣。