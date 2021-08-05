《七公主》｜被讚演技 林夏薇喊戲入心入肺 爆seed向黃翠如潑屎

TVB新劇《七公主》播出第一集，由於該劇集合了無綫八大花旦鬥靚鬥演技，成功吸引網民眼球。除了首集黃翠如及高海寧分別以床戲及美少女戰士造型成功吸睛外，林夏薇的真摯演技亦備受網民讚賞。薇薇飾演的顧語嫣原本是幸福人妻，但因一場交通意外失去丈夫，上庭時更要面對翠如飾演的顧靈珊百般刁難及歪曲事實，令她既憤怒又委屈，氣難下的她最後更向顧靈珊潑糞。

不少網民大讚薇薇的法庭喊戲入心入肺，尤其眼淚在眼眶打轉一幕，更是贏盡正評：「超正！搶晒戲！」、「喊戲好勁，真係心痛的喊」、「演乜似乜」，薇薇謙稱謂：「多謝觀眾嘅評價，好驚喜，多得監製同導演剪得咁好，第一集都好緊湊，再睇番都係覺得個心有啲痛。記得拍攝呢場戲時，一嚟就已經好有感覺，再加上成場戲大家嘅配合，監製又喺開拍前同大家對咗戲，所以都好順利馬上就入到個情緒，一take過。」

首集的第二焦點，落在客串的劉丹以及姚盈盈身上。兩位演技派一位飾演風流慈父、一位飾演喪夫但勇敢出庭作供的證人；縱然兩人出場時間很短，但卻演技大爆發，簡單數句對白，已令觀眾留下深刻印象，更有網民說笑指在劇中的劉丹「咁就走咗，晚上八點《愛‧回家》還好地地」，證明看得相當肉緊。