《亞姐》面試穿泳裝 佳麗具備驚嚇感

《2021亞洲小姐》昨日舉行香港賽區面試，24位參賽佳麗穿上泳裝見傳媒，大會稱還有20位參賽者，將會擇日面試。一眾參賽佳麗中，年紀最大是46歲的胡春梅，而37歲的薛影儀不但外貌搶眼，身形亦非常件頭！

37歲的薛影儀表示，自己從事飲食業，參選希望擴闊社交圈子，更指自己相當滿意自己身形、又稱自己皮膚較白，頭髮和樣子也不俗。雖然她的巨腩及象腿非常趕客，但值得一讚的是她非常有自信。



前𡃁模馬嘉韻紋身搶眼

另一位佳麗馬嘉韻，憑著身上9個紋身，令人留下深刻印象。馬嘉韻是一眾亞姐參賽者中，話題最熱的一位，她曾參選亞姐，在2014年做過無綫世界盃女郎，又曾加入𡃁模組合「Super Sexy Hero」出寫真，更曾因裸照而自殺。



自信勝過宮雪花

從事飲食業的46歲胡春梅，自稱單身，有一名13歲兒子，她說因為亞姐沒有年齡限制，特意前來參加，又稱兒子非常支持她參賽，更指自己比當年的宮雪花優勝，「今次參賽當學多啲嘢。自己覺得比宮雪花優勝嘅，係瘦過佢身材好過佢。」

