《冤枉新秀》對決張敬軒秘密觀戰 大嗌：你哋唔好搞我啲歌啦！

英皇舉辦的音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》，日前進入stage 2的「跳唱對決」，今次請來三位重量級嘉賓，包括金牌經理人霍汶希(Mani)、天后容祖兒及《全民造星3》冠軍—折骨Ben擔任評判。

比賽前，問到三位評判的評審取向，Mani率先表示自己最看重觀眾緣：「第一就係睇佢個樣有冇觀眾緣，因為有觀眾緣先至有人鍾意；第二就係手腳協唔協調，跳舞其實唔一定要好叻，但手腳協調先有機會好叻；第三就係唱歌有冇天份，亦都唔係因為佢而家唱得好叻，而係佢有冇天份可以變到好叻。」

至於容祖兒則着重他們台上表演的自如度：「佢哋可唔可以喺呢個舞台上面好自在、自如地表演。正常係會緊張，但係點樣令到觀眾感覺到佢好認真去完成呢個演出呢？唔係淨係得個驚字呢？各方面整體有冇咁嘅潛質，係覺得佢係一粒有待被發掘嘅珍珠、種子。

第一隊出場是全男班的橙組，參賽歌曲是張敬軒的《Sweet Escape》，四位學員都是第一次跳舞。Ben評價表示有少少生硬，祖兒則亦認同Ben的意見，並說道：「可能今日未必有太大嘅信心，但係呢個係令你極速進步嘅機會。」

隨後鏡頭一轉到幕後，原來張敬軒亦有在場秘密觀賽，軒仔被枉阿姐問到聽到參賽者演唱《Sweet Escape》有其麼感覺？軒仔便說：「你喺鏡頭前面問我呀？梗係好啦」更笑說：「完啦我隻歌！」

而下一組的參賽歌曲亦是軒仔的《YOU》，軒仔便大喊：「你哋唔好搞我啲歌啦！」十分搞笑。

第二隊黑組的表演，Mani直言比上一組優勝，特別是Helen及黎展峯，但面部表情有待改善，相信一種學徒仍需努力，面對接下來的挑戰。