《冤枉訓練營》鬥演技 毛舜筠彭秀慧狠批學員：「由頭到尾都入唔到戲」

英皇舉辦的真人騷「冤枉新秀訓練營」今個星期進入stage 3的「戲劇對賽」。這次對決請來重量級評審，包括金像獎影后毛舜筠(毛姐)、金像獎最佳新導演彭秀慧及電影《逆流大叔》導演及編劇陳詠燊(Sunny)。

比賽的五個劇目分別為《証人》、《前度》、《聖荷西謀殺案》、《我的筍盤男友》及《不日成婚》。對決開始前，毛姐先給學員一個小貼士：「當玩啦，最緊要唔好緊張。」彭秀慧及Sunny亦分別透露自己的評分則，彭秀慧直言：「你哋陣間嘅演出一定係會打七折，預咗你哋會緊張，但亦都有個機會係你爆發到一啲平時你見唔到嘅嘢，所以我覺得唔好諗咁多。」Sunny則謂：「如果你入咗戲，係會有一股氣場令人感受到，我期待一陣間睇睇吓我會睇到好入神，俾你哋個氣場吸引到啦。」

第一個表演劇目《不日成婚》，分別由學員Helen及Andy演繹。表演過後，毛姐一語道破Helen的問題：「我見到你不斷眨眼，唔知有冇人話過俾你聽呢個習慣係一定唔可以有。Andy我覺得佢幾自然、幾放。」彭秀慧則坦言二人表現不到情侶的感覺。

第二組的劇目是《聖荷西謀殺案》，對於第二組的表現，三位評判都十分滿意，唯一挑剔就是聲量控制得不太好； 接着第三組演出的《我的筍盤男友》，毛姐坦言二人由頭到尾都入唔到戲：「兩個都喺度背晒要背嘅嘢，特別係Elka。如果呢個係一個廣播劇，我諗你好滿分，但而家係演出，我淨係聽到你把聲好好聽，但係冇感情，所以我都投入唔到。」毛姐與彭秀慧狠批參賽者的表現，而餘下兩組的演出，將於下集播出。