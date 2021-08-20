《冤枉訓練營》 毛舜筠繼續狠批學員 發現有人極似黃百鳴

英皇舉辦的選秀節目《冤枉新秀訓練營》上集stage 3的「戲劇對決」已進行了3個劇目演出，3組表現被評判毛舜筠、彭秀慧及陳詠燊（Sunny）評為好壞參半，今集來到最後兩組，表演的劇目是《前度》及《証人》。

Polly、子然、Racy及Tachi演繹《前度》劇目後，毛姐坦言最喜歡Polly，演出清楚有層次:「我想講吓Tachi，你知唔知你好似黃百鳴呀？」引來全場大笑。而彭秀慧表示頭半part不想看到子然演出，除了不入戲，還有一些不必要的手勢。

最後一個劇目《証人》則由JJ及阿德演繹，毛姐直言這是一個失敗的演出:「我頭先一句都聽唔到你哋講對白，我淨係睇到有兩個人好大聲講嘢、行嚟行去，係一個好失敗嘅演出。」Sunny亦和議。彭秀慧表明對阿德第一段印象差:「我覺得你hea、直頭好似『老臨』企喺度咁樣。」

完成5部劇目，評判退庭商議要淘汰3個學員及「最佳表現獎」得主。三位評判一致通過Polly為「最佳表現獎」得主，卻拿不定主意最後一名淘汰者，並提出Tachi是候選之一，但又疑問是否因為角色限制而未能有所表現，毛姐亦謂：「其實佢呢一part嘅戲係唔係幾公平。因為『黃百鳴』係好蝕底，直程唔記得佢做乜嘢，同埋做咗個『老臨』出嚟，令到佢變咗『黃百鳴』。」彭秀慧亦同意未看清Tachi的演繹。最後決定讓子然及Tachi來一個即興劇目演出，表現好留低，相反會被淘汰。

表演過後，終於揭曉最後的淘汰名單，首兩名分別是Elka及Racy，宣布最後一名淘汰者前，子然及Tachi走到台前，毛姐說：「頭先我哋喺入面都好緊張，好激烈爭持得。知唔知點解？因為呢度係一人一票，一個揀咗你（子然）、一個揀咗你（Tachi）。但我睇完你兩個嘅演出，其實我一入去我就話：『我兩個都要！』所以而家個結局就係兩個都可以留低！」結果十分驚喜。而餘下學員將會進入11強環節。