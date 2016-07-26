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《刑偵》收視創新低 TVB靠張家朗何詩蓓挽跌勢
1 小時前
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《刑偵》收視創新低 TVB靠張家朗何詩蓓挽跌勢
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「劍神」張家朗為香港奪得史上第二面奧運金牌，連帶三台的收視上升。

上周(7月26日至8月1日)的收視報告出爐，在全城奧運的衝擊下，無綫劇集《刑偵日記》、《愛‧回家之開心速遞》和《東張西望》的收視均告下跌，其中昨晚(2日)大結局的《刑偵》，上周收視再創新低，由前一周的11.4跌至上周的10.2。而長播長有的《開心速遞》因奧運而提前半小時播放，更試過讓路延至晚上9時45分播放，上周平均收視跌破20點，僅得14.4點。另外，《東張西望》亦由慣常的20點左右，大幅跌至13.1點。

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何詩蓓在女子100米自由泳決賽奪銀，全港約有96萬觀眾收看直播賽事。

至於東京奧運節目方面，上周港隊運動員成為全城焦點，連帶三台奧運節目的收視報捷，其中TVB的收視衝破20點。上周一(26日)「劍神」張家朗為香港奪得第二面金的直播賽事，TVB翡翠台取得21.1點、ViuTV (99台) 8.9點和香港開電視(77台) 2.9點，全城約有200萬觀眾見證張家朗奪金。而上周五(30日) 女飛魚何詩蓓奪銀的100米自由泳決賽，TVB收視為10.1點(約為66萬觀眾)，ViuTVsix 0.8點和香港開電視則為3.8點。值得一提是，香港開電視的收視雖遠遠落後，但贏得口碑。

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《刑偵日記》有惠英紅、姜皓文、王浩信等坐鎮，惜劇集不合觀眾口味。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《刑偵》收視創新低-tvb靠張家朗何詩蓓挽跌勢-278656
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