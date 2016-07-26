《刑偵日記》收視跌破新低 《大叔的愛》結局篇收收7.9創新高

無綫昨日(19日)公布上周收視，正面對撼的TVB劇《刑偵日記》與ViuTV劇《大叔的愛》，收視備受關注。燒腦劇《刑偵》雖有惠英紅、姜皓文等坐鎮，仍難阻止收視下跌，由開播第二周的15.5跌至14.2(約93萬觀眾)，比起2017年《蘭花劫》(17至23點)更低。而上周結局篇的《大叔的愛》，由人氣爆燈的盧瀚霆、呂爵安和黃德斌主演，其中黃德斌寫婚紗、Anson Lo與Edan的田牧之吻，繼續掀起熱話，收視再創新高，平均收視由6.9上升1點達7.9(約52萬觀眾)，同時創下ViuTV開台以來的最高紀碌。

《納米無明火》收視報捷

至於晚上10時30分時段，由谷德昭主持的《納米無明火》，雖沒有強勢宣傳，在網上口碑的帶動下，收視為5點(約33萬觀眾)，取得不錯成績，而TVB的《盛‧舞者》平均收視為8.6(約57萬觀眾)。

其他大叔的愛相關新聞︰

大叔的愛｜「春田田」田中圭確診新冠肺炎

大叔的愛｜Anson Lo與Edan登上外媒報道 《Variety》介紹港版《大叔的愛》

大叔的愛｜不滿KK黃德斌被降職 網民太入戲鬧爆贊助商

大叔的愛結局｜黃德斌讓愛 Edan與Anson Lo瘋狂連環咀

大叔的愛｜挑戰黃德斌 Edan著婚紗咬手指：想娶我嗎？

演技躍進 Anson Lo感激彭秀慧 她打開我五官嘅感覺

大叔的愛｜黃德斌豁出去了！剃埋格肋底毛反串著婚紗

大叔的愛｜盼開續集或電影 Anson Lo想同Edan拍閨房樂

大叔的愛｜牧田天橋道別 Edan貼合照：能給我一次機會嗎？(有片)

大叔的愛｜Anson Lo與Edan虐心分手 粉絲心痛到瞓唔著(有片)