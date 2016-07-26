《叱咤》新人獎3變9 男歌手金獎軒仔呼聲高

商台的《叱咤樂壇頒獎禮》將於2022年1月1日晚上在亞洲博覽館舉行，昨日於昂坪市集舉行記者會，由於今年特別多新人出道，大會決定將新人獎「3開9」。而「叱咤男歌手獎」外界估計張敬軒很大機會再奪金獎，男歌手銀、銅獎則由姜濤、林家謙、柳應廷及馮允謙競爭。

多位歌手昨到場為《叱咤》造勢，當中包括謝安琪、許廷鏗、林家謙、Dear Jane、MIRROR、ERROR及炎明熹等。大會宣布將生力軍獎分拆成男、女歌手及組合生力軍，各設金、銀、銅獎。

軒仔被認定是金獎男歌手

至於競爭非常激烈的「叱咤男歌手獎」，張敬軒今年已有兩首冠軍、兩首亞軍歌曲，近日又有新歌個唱主題曲《On My Way》派台，走勢大好，外界都認定他是「金獎」大熱，他受訪時表示，「對歌曲獎比較有信心，因為《俏郎君》今年成績唔錯。」

姜濤盼拎團隊獎

全員現身的MIRROR，有份角逐新人獎的Lokman與Edan表示，抱著參與心態競賽，Lokman更打定輸數笑說︰「點計都冇我份，讓俾兄弟啦，等我多啲歌先再衝擊男歌手，爭就爭個大啲！」姜濤則最希望MIRROR可以奪得團體獎︰「比起個人solo，我真心希望有團體獎，因為12個人嘅力量大過一個人，個人嚟講不論能力和實力都仲有進步空間。」

Gigi被姚焯菲新歌洗腦

《聲夢傳奇》冠軍Gigi表示，首次出席如此大型的頒獎禮，心情非常緊張興奮。問她看好哪一位拿新人獎，Gigi非常識做說︰「佢哋每一個特質、專長都唔同，無話睇好邊個，個個都睇好。」提到姚焯菲推出單曲，Gigi大讚犀利及洗腦︰「我前幾晚loop佢首歌，副曲不停出現喺個腦海到，係咁洗腦。」

《叱咤》新人獎3變9 男歌手金獎軒仔呼聲高