《問題天天都多》威足24年 歐倩怡︰我啲歌迷都變父母

歐倩怡出席《兒歌金曲SUMMERFEST》錄影，提到當年她為卡通片《櫻桃小兒子》唱的片尾曲《問題天天都多》，相隔24年成為網上投票冠軍歌，她說︰「我17歲嗰時唱呢首歌，估唔到咁長青，可能我啲fans都變人父母啦！」她表示自己的仔女主要聽外語歌，並有感香港近年甚少本地兒歌，若有人找她唱，她絕不抗拒。

對於近日有傳她的老公郭晉安離巢，歐倩怡表示未曾聽過對方提及工作改動，早前才為無綫拍完《白色強人2》，維持1年1至2套劇集，現時老公全力湊小朋友。現時正修讀運動營養學碩士的她下年畢業，預計明年就可成為註冊運動營養學師，可以嘗試朝9晚5打工仔生活。

《問題天天都多》於97年推出，歐倩怡當年憑此歌而廣為人熟悉，更為她帶來《1997年度兒歌金曲頒獎典禮》「十大兒歌金曲」兼「至NET兒歌大獎」，以及「最受歡迎兒歌女歌手」。其後她唱的卡通片歌曲《皇家雙妹嘜》、《小丸子放暑假》及《小丸子妙想天開》都獲得當年的《兒歌金曲頒獎典禮》的「十大兒歌金曲」。

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