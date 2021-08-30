《喱騷》首套網劇明上架 王宗堯雷深如搞狂野戀 莫竣名和李駿碩男男吻

杜汶澤的《喱騷》啟播3年以來，首齣自家製愛情輕喜劇《在觀塘下體現愛的故事》將於明天(9月1日)，全劇共有8集，每集20分鐘，逢星期三上架。劇集由田蕊妮監製、紀錄片《地厚天高》的導演林子穎執導，演員陣容包括已有兩年未有拍戲的王宗堯(Greg)、李綺雯、雷深如(J.Arie)、莫竣名(MCM)、《濁水漂流》導演李駿碩、林師傑、李蔓瑩、Zain、李穎琛、陳樂妍、譚杏藍、林耀聲、馮海銳、邵仲衡、小薯茄的麗英和程人富等。其中莫竣名和李駿碩飾演同志伴侶，兩人會上演男男吻戲。

田蕊妮：想Greg用演員身份演戲

劇集以人多車多的觀塘為背景，故事圍繞一間網絡媒體公司廣告部內的7位員工，以及各人的愛情故事，劇集介紹形容劇中各人的愛情關係就如觀塘區一樣「迫爆」。監製田蕊妮(阿田)形容《觀塘》是一部都市、愛情、動作連場的輕喜劇。選角方面，她坦言旗下藝人Greg是第一個選定的演員，「Greg係一個好演員，創作力好、外型又好，想阿Greg用演員身份演戲給觀眾睇。」

Greg在戲中演廣告公司的創作總監華哥，性格花弗、貪玩，不少觀眾都喜見Greg再以靚仔look演戲。在劇中他跟突然爆紅的歌手Jay姐(雷深如飾)有一段浪漫搞笑的狂野戀情，J.Arie表示首天開工便要拍激烈床戲，「起初少少擔心，但Greg是好專業的演員，令我這個演戲經驗較淺的新人很放心。」此劇是Greg自電影《夜香‧鴛鴦‧深水埗》後再次參演戲劇。

25歲導演拍出年輕人想法

擁有逾25年演戲經驗的阿田坦言，起初對年僅25歲的導演林子穎感擔心，感覺她不善於跟人溝通，但她的劇本和現場拍戲時的表現，教阿田另眼相看，「林子穎很年輕，對愛情的睇法好特別，對於這個都市裡不同人的身份、他們如何過自己的生活，有很得意的睇法，這些都是我到了中年時，未必了解的年輕人想法，所以大膽地開拍這劇。」