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《喱騷》首套網劇明上架 王宗堯雷深如搞狂野戀 莫竣名和李駿碩男男吻
1 小時前
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喱騷田蕊妮王宗堯雷深如林子穎莫俊名李駿碩在觀塘下體現愛的故事杜汶澤
《喱騷》首套網劇明上架 王宗堯雷深如搞狂野戀 莫竣名和李駿碩男男吻
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《在觀塘下體現愛的故事》的7位主角。
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田蕊妮為《在觀塘下體現愛的故事》首次擔任監製。

杜汶澤的《喱騷》啟播3年以來，首齣自家製愛情輕喜劇《在觀塘下體現愛的故事》將於明天(9月1日)，全劇共有8集，每集20分鐘，逢星期三上架。劇集由田蕊妮監製、紀錄片《地厚天高》的導演林子穎執導，演員陣容包括已有兩年未有拍戲的王宗堯(Greg)、李綺雯、雷深如(J.Arie)、莫竣名(MCM)、《濁水漂流》導演李駿碩、林師傑、李蔓瑩、Zain、李穎琛、陳樂妍、譚杏藍、林耀聲、馮海銳、邵仲衡、小薯茄的麗英和程人富等。其中莫竣名和李駿碩飾演同志伴侶，兩人會上演男男吻戲。

田蕊妮：想Greg用演員身份演戲

劇集以人多車多的觀塘為背景，故事圍繞一間網絡媒體公司廣告部內的7位員工，以及各人的愛情故事，劇集介紹形容劇中各人的愛情關係就如觀塘區一樣「迫爆」。監製田蕊妮(阿田)形容《觀塘》是一部都市、愛情、動作連場的輕喜劇。選角方面，她坦言旗下藝人Greg是第一個選定的演員，「Greg係一個好演員，創作力好、外型又好，想阿Greg用演員身份演戲給觀眾睇。」

Greg在戲中演廣告公司的創作總監華哥，性格花弗、貪玩，不少觀眾都喜見Greg再以靚仔look演戲。在劇中他跟突然爆紅的歌手Jay姐(雷深如飾)有一段浪漫搞笑的狂野戀情，J.Arie表示首天開工便要拍激烈床戲，「起初少少擔心，但Greg是好專業的演員，令我這個演戲經驗較淺的新人很放心。」此劇是Greg自電影《夜香‧鴛鴦‧深水埗》後再次參演戲劇。

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李駿碩笑言，因為可以莫俊名拍嘴戲才接演此劇。
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王宗堯與雷深如在劇中有不少床戲。

25歲導演拍出年輕人想法

擁有逾25年演戲經驗的阿田坦言，起初對年僅25歲的導演林子穎感擔心，感覺她不善於跟人溝通，但她的劇本和現場拍戲時的表現，教阿田另眼相看，「林子穎很年輕，對愛情的睇法好特別，對於這個都市裡不同人的身份、他們如何過自己的生活，有很得意的睇法，這些都是我到了中年時，未必了解的年輕人想法，所以大膽地開拍這劇。」

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25歲的林子穎拍出年輕人的想法。
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林師傑與李蔓瀅合演情侶。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《喱騷》首套網劇明上架-王宗堯雷深如搞狂野戀-莫竣名和李駿碩男男吻-282738
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