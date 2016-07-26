《大叔的愛》好評如潮 黃德斌賣萌勁搶戲

萬眾期待的港版《大叔的愛》於前晚首播，外間反應熱烈。有份參演的黃德斌、MIRROR成員Edan(呂爵安)、Anson Lo(盧瀚霆)及Stanley(邱士縉)全部於首集登場，而劇情、人物對白及場景都跟足日版，令不少觀眾大讚製作認真，加上節奏爽快，令他們直呼看得過癮。

黃德斌在劇中扮演Edan及Anson Lo等的上司KK，沒料到他的討論度蓋過另外兩位男主角，不少人直言從沒想過「黃德斌原來係咁搞笑！」今次他的角色性格與其過往的演出大大不同，加上德斌一向予人嚴肅的感覺，正因為這些反差，令出來的效果非常好笑，有網民認為德斌是「被大台耽誤的喜劇演員」。



Edan成大忙人

另一位男主角Edan完全放下偶像包袱，雖然演技略為浮誇，但其生鬼的表情吸引fans不停截圖。Edan在劇中趷籮動作更獲阮小儀截圖分享大讚︰「呢一幕笑死我！一個小小『的』起個籮小動作，就證明你真係要掉走偶像包袱，行滑稽路線掂到爆！」MIRROR隊友姜濤和Jeremy(李駿傑)亦都上載截圖為他們宣傳。Edan近日除了忙於宣傳新劇外，還要拍攝綜藝節目《膠戰2》和電影《闔家辣》，但他依然抽時間看首播，非常重視這套作品。