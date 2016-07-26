《大叔的愛》演技躍進 Anson Lo感激彭秀慧 她打開我五官嘅感覺

出道不足3年的男團MIRROR近日人氣爆燈，其中憑著劇集《大叔的愛》成功入屋的「教主」Anson Lo(AL, 盧瀚霆)更是人氣高企，在上周三(7日)26歲生日當天，獲「神徒」(Anson Lo粉絲暱稱)預備全天候的慶生活動，由他主唱的劇集片尾曲《不可愛教主》於同日派台，旋即橫掃多個音樂串流平台排行榜冠軍，MV上架5日已衝破一百萬點擊，佳績背後，且聽教主細訴箇中的心路。

文：Grace 圖： 蘇文傑

服裝：Lane Crawford, Balmain, Giuseppe Zanotti

造型: PIPA Creative

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

化妝：Giann Cheung @ Annie G Chan Makeup Centre

化身阿牧 一秒眼紅

繼《男排女將》的Bobby後，AL在《大叔的愛》再次演暖男，阿牧對阿田無微不至的照顧、情不自禁的激吻、甘願犧牲與默默守護，都牽動觀眾情緒，AL和Edan猶如與角色融為一體。演技大躍進的AL獲監製盧思麟讚拿捏感情到位。他直言收到不少粉絲傳來讚他「一秒眼紅」的截圖，亦有粉絲叮囑他不要驕傲，重看劇集仍覺很多表現生硬之處，「我跟呂爵安事後檢討，都認為這是必須的經歷，當刻我們只懂這些，也不能後悔甚麼。說實話，自問演技方面，沒甚麼技巧可言，但投入程度，絕對是100%。我也欣賞自己兩三個月全神貫注地拍劇。」其實，AL在《大叔的愛》開鏡前，特地跟彭秀慧(KP)上戲劇課，養成一種用心觀察的習慣，「這10堂課幫我打開新世界，將我的感官放大100倍，例如搭車看到不同的人，會幻想他們的經歷、背景或衣著等，KP真是幫了好多，打開我五官的感覺，現在會細聽對白後給予回應，而不是穩穩陣陣讀對白。」拍劇期間，AL更是跟阿牧經歷猶如過山車的情緒起跌，「坦白說是頗辛苦，因為劇集是跳拍，這場拍日常的開心戲，下場就拍分手戲，最辛苦是情緒變化很突然很化，很考自己入戲的速度，為免礙拍攝進度，我會自設屬於阿牧的歌單，讓自己進入很掛念或傷心的情緒。」



失聲的角落小生物

劇集片尾曲《不可愛教主》是為阿牧度身訂造， AL形容林若寧筆下的詞，一字一句都是阿牧的心聲，「完全寫出阿牧那種bitter sweet，最深刻是『但願有一丁點喜歡我，若誤會了准許我想錯』這兩句歌詞，完美表達阿牧的心態，很希望阿田喜歡自己，哪怕只是一點點，甚至不是情人的喜歡，純粹好朋友的喜歡已很滿足。」歌曲大受歡迎，AL放下心頭大石，皆因他是在失聲邊緣下錄音，並要應付MIRROR演唱會，「當時好擔心，甚至有點情緒低落，花姐曾建議擱置錄這歌，但我不想中途放棄，更不想令劇組、監製和導演失望。所以每次錄音都有唱歌老師幫我開聲，今次的演繹跟《EGO》或《一所懸命》的唱法不同，唱得細力了、氣聲也多了，現在的version主要是最後一take錄音，已盡力去唱。」對他來說，最失落是跟MIRROR成員為演唱會彩排，「看到他們唱得很興奮，猶如置身表演舞台，士氣很高昂，惟獨我與Edan瑟縮一角，像角落小生物，完全無法唱。」最後他倆仍有勉強去唱，雖惹來花姐責罵，卻總算對自己無悔。



假如教主感無力

單是上半年，AL經歷不少艱難時期，問他感到無力時如何過渡？「我會合埋雙眼捱過，在自己最疲倦或失落的日子，有個說法很能幫助我，就是當幾個月後回想，便會明白是很小事，現在回想演唱會失聲，也不算很痛，怎樣痛也不及骨折吧！目前經歷的痛楚或挫折，終有一日覺得不算大件事，很快就能捱過，這句話幫我熬過這3年很疲倦的日子。」初出道時，AL受過不少抨擊，如今總算以實力讓人另眼相看，他表示，「其實別說展示實力，只望大家看到我不同的可能性。不單止演戲，還有唱歌、舞台表演，尤其是舞台跳唱，我一定不會放棄，只想捉緊每個機會，百分百投入，盡力展現當刻懂得的東西。」他感激各界的關注，希望下半作更多新嘗試，下首單曲是不同風格的跳唱歌曲，完成首齣電影《假冒女團》後，下一套戲亦會有嶄新嘗試，展現不一樣的盧瀚霆。