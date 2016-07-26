Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
《大叔的愛》盡搶《刑偵日記》收視
33 分前
#Hashtags
大叔的愛刑偵日記聲夢傳奇
《大叔的愛》盡搶《刑偵日記》收視
news-images
《大叔的愛》
 news-images
《聲夢傳奇．傳奇誕生》

無綫前日(19日)公布上周收視，正面對撼ViuTV劇《大叔的愛》的《刑偵日記》，雖有惠英紅、姜皓文坐鎮，仍難阻收視下跌，由開播第二周的15.5跌至14.2(約93萬觀眾)，比起2017年《蘭花劫》(17至23點)更低。而上周結局篇的《大叔的愛》，由MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和黃德斌主演，平均收視由6.9上升1點達7.9(約52萬觀眾)，創下ViuTV開台以來的最高紀錄。
 

《聲夢傳奇》25點扳回一城
晚上10時30分時段，由谷德昭主持的《納米無明火》，雖沒有強勢宣傳，在網上口碑的帶動下，收視為5點(約33萬觀眾)，取得不錯成績，而TVB的《盛．舞者》平均收視為8.6(約57萬觀眾)。而前晚播出的《聲夢傳奇》，收視錄得23.9點，最高達24.9點。由於反應不俗，無綫隨即展開第二季收生，並在網上作全球招募，並於昨晚推出《聲夢傳奇．傳奇誕生》，找來「聲夢冠軍」炎明熹，以及另外聲夢14學員，分享參與比賽的心路歷程，更揭露幕後的秘密趣聞。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/《大叔的愛》盡搶《刑偵日記》收視-276749
#Hashtags
大叔的愛刑偵日記聲夢傳奇
Am730

聲夢傳奇｜快歌battle擊敗 Chantel 炎明熹成三料冠軍

讚炎明熹是超新星 阿叻拆緊僭建

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
聲夢傳奇｜快歌battle擊敗 Chantel 炎明熹成三料冠軍
Am730
Am730
讚炎明熹是超新星 阿叻拆緊僭建
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多